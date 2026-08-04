Протестированы в Украине: для армии страны НАТО заказали 149 мобильных медпунктов у Rheinmetall. Фото

Вооруженные силы Германии закупают 149 медицинских спасательных станций после утверждения соответствующего бюджета в размере 25 миллионов евро. Это продолжение заказа, заключенного в декабре 2024 года, в соответствии с которым Бундесвер уже заказал 16 спасательных станций на первом этапе.

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Такие медицинские пункты будут оказывать первичную экстренную хирургическую, неотложную хирургическую и терапевтическую помощь солдатам. Об этом сообщило издание Hartpunkt.

Что известно

В этих высокомобильных медицинских пунктах солдатам будет оказываться первичная экстренная хирургическая, неотложная хирургическая и терапевтическая помощь. Такая экстренная помощь имеет решающее значение, как показала война в Украине.

"Таким образом, новые пункты станут первой точкой контакта для раненых солдат. Оказываемая там неотложная помощь имеет решающее значение для спасения жизней, как показывает нынешняя война в Украине", — говорится в заявлении.

Как будут выглядеть мобильные медпункты

Каждый мобильный медицинский пункт состоит из двух контейнеров, соединительного элемента и необходимых транспортных компонентов. Необходимое медицинское оборудование перевозится внутри пункта.

В заявлении отмечается, что медицинский пункт вместе с его персоналом можно транспортировать, устанавливать, эксплуатировать, демонтировать и перемещать к следующему месту развертывания в течение очень короткого времени. Благодаря этому медицинская служба имеет возможность непосредственно следовать за боевыми подразделениями.

Часть более крупного проекта

Отмечается, что медицинские пункты являются частью более крупного проекта "Модульные медицинские учреждения" (MSE). MSE – это мобильные лечебные учреждения, созданные на базе контейнеров.

"Они внесут значительный вклад в обеспечение того, чтобы раненые солдаты получали необходимую медицинскую помощь на всех этапах медицинской эвакуации", — отметило Федеральное управление Бундесвера по вопросам оборудования, информационных технологий и обеспечения службы.

Из 149 заказанных спасательных станций 112 будут приобретены в варианте "баллистической защиты" (будут защищать от огня стрелкового оружия и осколочных обломков). Остальные 37 спасательных станций не имеют защиты.

Что такое Rheinmetall

Rheinmetall AG (Райнметалл) — машиностроительный и оружейный концерн из Германии, являющийся одним из крупнейших производителей военной техники и оружия в Германии и Европе. Он был основан в 1889 году. Компания известна благодаря танками Leopard, БМП Mader, ББРМ Wiesel и другой военной техникой.

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