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Протестированы в Украине: для армии страны НАТО заказали 149 мобильных медпунктов у Rheinmetall. Фото

Анна Якубец
Новости. Мир
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Для армии страны-члена НАТО заказали 149 мобильных медпунктов у Rheinmetall
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Вооруженные силы Германии закупают 149 медицинских спасательных станций после утверждения соответствующего бюджета в размере 25 миллионов евро. Это продолжение заказа, заключенного в декабре 2024 года, в соответствии с которым Бундесвер уже заказал 16 спасательных станций на первом этапе.

Такие медицинские пункты будут оказывать первичную экстренную хирургическую, неотложную хирургическую и терапевтическую помощь солдатам. Об этом сообщило издание Hartpunkt.

Что известно

В этих высокомобильных медицинских пунктах солдатам будет оказываться первичная экстренная хирургическая, неотложная хирургическая и терапевтическая помощь. Такая экстренная помощь имеет решающее значение, как показала война в Украине.

"Таким образом, новые пункты станут первой точкой контакта для раненых солдат. Оказываемая там неотложная помощь имеет решающее значение для спасения жизней, как показывает нынешняя война в Украине", — говорится в заявлении.

Как будут выглядеть мобильные медпункты

Каждый мобильный медицинский пункт состоит из двух контейнеров, соединительного элемента и необходимых транспортных компонентов. Необходимое медицинское оборудование перевозится внутри пункта.

В заявлении отмечается, что медицинский пункт вместе с его персоналом можно транспортировать, устанавливать, эксплуатировать, демонтировать и перемещать к следующему месту развертывания в течение очень короткого времени. Благодаря этому медицинская служба имеет возможность непосредственно следовать за боевыми подразделениями.

Для армии страны-члена НАТО заказали 149 мобильных медпунктов у Rheinmetall.

Часть более крупного проекта

Отмечается, что медицинские пункты являются частью более крупного проекта "Модульные медицинские учреждения" (MSE). MSE – это мобильные лечебные учреждения, созданные на базе контейнеров.

"Они внесут значительный вклад в обеспечение того, чтобы раненые солдаты получали необходимую медицинскую помощь на всех этапах медицинской эвакуации", — отметило Федеральное управление Бундесвера по вопросам оборудования, информационных технологий и обеспечения службы.

Из 149 заказанных спасательных станций 112 будут приобретены в варианте "баллистической защиты" (будут защищать от огня стрелкового оружия и осколочных обломков). Остальные 37 спасательных станций не имеют защиты.

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall.

Что такое Rheinmetall

Rheinmetall AG (Райнметалл) — машиностроительный и оружейный концерн из Германии, являющийся одним из крупнейших производителей военной техники и оружия в Германии и Европе. Он был основан в 1889 году. Компания известна благодаря танками Leopard, БМП Mader, ББРМ Wiesel и другой военной техникой.

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