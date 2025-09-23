'Прошу прощения': в Нью-Йорке полиция остановила автомобиль Макрона из-за кортежа Трампа. Видео

В Нью-Йорке полиция остановила автомобиль президента Франции Эммануэля Макрона из-за проезда кортежа главы Белого дома Дональда Трампа. Случай произошел вечером 22 сентября по местному времени после выступления французского лидера в штаб-квартире ООН.

Об этом сообщает BFMTV. Макрону пришлось позвонить Трампу прямо посреди улицы.

Что известно

На обнародованном видео видно, что Макрон вышел из автомобиля и начал разговор с полицейским.

"Прошу прощения, господин президент, но сейчас все заблокировано", – ответил ему правоохранитель, прежде чем подать сигнал о приближении колонны.

В этой необычной ситуации президент Франции позвонил своему американскому коллеге, чтобы попытаться решить проблему.

"Как дела? Угадайте, что случилось! Я жду на улице, потому что из-за вас здесь все заблокировано", – сказал он с улыбкой.

Через несколько минут улицу открыли, но только для пешеходов. Из-за этого Макрон был вынужден продолжать разговор с Дональдом Трампом прямо посреди улицы, двигаясь по направлению к французскому посольству.

Напомним, накануне выступая на саммите в Нью-Йорке, посвященном ситуации на Ближнем Востоке, Макрон объявил об официальном признании Францией Палестинского государства. Он надеется, что это решение поможет Израилю и Палестине жить в мире, а также станет поражением для террористов ХАМАС.

Как писал OBOZ.UA, на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским после заседания "коалиции желающих" Макрон озвучил потери России в войне против Украины. По его словам, речь идет о миллионе убитых или раненых солдат.

