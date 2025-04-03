'Проклятие Текумсе' преследует лидеров США: почему Трампу уже 'прочат' смерть и при чем здесь вождь из Индии

Недавно в инфопространстве появился громкий прогноз: кинорежиссер Александр Мухин заявил, что президент США Дональд Трамп умрет летом через два с половиной года. И хотя такие пророчества можно воспринимать с иронией, существует "Проклятие Текумсе", заставляющее задуматься.

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Несмотря на то, что некоторые историки считают эту легенду не более чем суевериями, она до сих пор жива в массовом сознании американцев. OBOZ.UA рассказывает все детали.

Что такое "Проклятие Текумсе"

В 1809 году генерал Уильям Генри Гаррисон, позже ставший девятым президентом США, заключил договор в Форт-Вейне. Согласно этому договору, индейцы передавали американскому правительству огромные территории. Однако многие племена не признавали соглашения, считая его несправедливым.

Среди наиболее ярых противников сделки был вождь племени шауни Текумсе. Вместе с братом Тенскватава, также называемым "Пророком", он собрал коалицию индейских племен, чтобы остановить расширение США. В 1811 году, когда Текумсе был в командировке, его брат Тенскватава решил атаковать армию Гаррисона. Однако это наступление стало роковым. По легенде, после поражения Тенскватава наложил на Гаррисона проклятие, в котором говорилось: "Каждый президент, избранный в год, заканчивающийся на 0, умрет в должности".

Это проклятие якобы постигло Уильяма Гаррисона, ставшего президентом в 1840 году и умершего через 32 дня после инаугурации. Но самое интересное началось позже. После смерти Гаррисона "проклятие Текумсе" вроде бы стало закономерностью. Почти каждый президент, избранный в год, который делился на 20, умирал или становился жертвой покушения

Кого постигло проклятие?

Уильям Гаррисон (1840) – умер через месяц после инаугурации.

Авраам Линкольн (1860) – убит в 1865 году.

Джеймс Гарфилд (1880) – смертельно ранен в 1881 году.

Уильям Мак-Кинли (1900) – убит в 1901 году.

Уоррен Гардинг (1920) – умер при загадочных обстоятельствах в 1923 году.

Франклин Рузвельт (1940) – умер в 1945 году.

Джон Кеннеди (1960) – застрелен в 1963 году.

Проклятие словно ослабло в 1980-х: Рональд Рейган (1980) – покушался в 1981 году, а Джордж Буш-младший (2000) – выжил после покушения в 2005 году. Джо Байден (2020) также пережил свой единственный президентский термин.

Дональд Трамп не был избран в 2020 году, но второй его срок приходится на период, когда "проклятие" вроде бы еще могло действовать. Конспирологи уже прогнозируют, что это может обернуться для него роковым.

Напомним: покушение на Трампа было совершено 13 июля, когда он выступал в Пенсильвании в рамках предвыборного тура. Экс-президент получил нетяжелые ранения, однако во время стрельбы погиб один из митингующих, двое были ранены. Стрелком оказался Томас Мэтью Крукс. Его ликвидировали на месте инцидента.

Через два месяца, 15 сентября, возле гольф-клуба кандидата в президенты США Дональда Трампа в Вест-Палм-Бич в штате Флорида, США, раздались звуки выстрелов. Политик как раз находился в этом районе.

Трамп был в нескольких сотнях метров от места стрельбы, он не пострадал, но ФБР заявило, что инцидент "выглядит как попытка покушения". Стрелка вскоре задержали. Мужчину, которого подозревают в попытке покушения на Трампа, зовут Райан Уэсли Рут и он своей вины не признает.

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