Президент Мексиканских Соединённых Штатов Клаудия Шейнбаум неожиданно резко обратилась к американцам.

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Большую цитату приведу на языке, который более близок к оригиналу, то есть по-украински.

"Отже, ви проголосували за будівництво стіни... Що ж, шановні американці, навіть якщо ви мало що розумієте в географії, оскільки для вас Америка — це ваша країна, а не континент [насправді — Америка — це ДВА континенти й безліч островів. — О.К.], вам важливо знати, перш ніж буде закладено першу цеглину, що за цією стіною проживає 7 [насправді — понад 7,6. — О.К.] мільярдів людей.

Але, оскільки ви дійсно не знаєте слова "люди", ми називатимемо їх "споживачами". 7 мільярдів споживачів готові замінити свої iPhone на пристрої Samsung або Huawei менш ніж за 48 годин.

Вони також можуть замінити Levi's на Zara або Massimo Duti.

Менш ніж за півроку ми можемо легко припинити купувати автомобілі Ford або Chevrolet і замінити їх на Toyota, KIA, Mazda, Honda, Hyundai, Volvo, Subaru, Renault або BMW, які технічно кращі за автомобілі, які вони виробляють.

Ці 7 мільярдів людей також можуть припинити підписку на пряме телебачення, і ми не хочемо цього робити, але ми можемо припинити дивитися голлівудські фільми і почати дивитися більше латиноамериканських або європейських фільмів, які мають кращу якість, повідомлення, кінематографічні техніки та контент.

Хоча це може здатися неймовірним, ми можемо пропустити Дісней і відправитися на курорт Xcaret в Канкуні, Мексиці, Канаді або Європі: є й інші чудові напрямки в Південній Америці, Східній Америці та Європі.

І навіть якщо ви не вірите, навіть у Мексиці є кращі гамбургери, ніж McDonald's, і вони мають кращу поживність.

Хтось бачив піраміди в США? А от в Єгипті, Мексиці, Перу, Гватемалі, Судані та інших країнах є піраміди з неймовірними цивілізаціями.

Дізнайтеся, де знайти чудеса стародавнього і сучасного світу. Жодне з них — не в США…

Ми знаємо, що існує й Adidas, а не тільки Nike, і ми можемо почати носити мексиканські кросівки, як Panam. Ми знаємо більше, ніж ви думаєте.

Ми знаємо, наприклад, що якщо ці 7 мільярдів споживачів не купуватимуть вашу продукцію, виникне безробіття, а ваша економіка впаде (в межах расистської стіни) до такої міри, що ви благатимете нас зруйнувати цю потворну стіну.

Ми не хотіли, але....

Ви хочете стіну, ви отримаєте стіну. З повагою."

Так вот, даже если представить временное антиамериканское единство всей Цивилизации и Глобального Юга, Соединённые Штаты легко найдут дифференцированный подход к каждой стране, решившей против них восстать. Европе напомнят о возможном выходе из НАТО, с остальными достаточно будет ограничиться лишь войной пошлин, в которой победить могут только США, гораздо более сильные в этом плане даже чем полуторамиллиардная КНР, не говоря уж о блефующей Мексике.

То, что для американцев — небольшое неудобство, для всех остальных — вопрос выживания.

Так что разница между американским блефом и мексиканским состоит в том, что Соединённые Штаты Америки блеф свой в случае чего легко материализуют, а Соединённые Штаты Мексики — сначала экономически помрут.