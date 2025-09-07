Премьер Японии Ишиба подал в отставку: в чем причина

Премьер-министр Японии Шигеру Ишиба в воскресенье объявил о своей отставке после ряда поражений на выборах. Он заявил, что берет на себя политическую ответственность за потерю большинства в обеих палатах парламента, и попросил правящую Либерально-демократическую партию провести срочные выборы нового лидера.

Об этом сообщает агентство Reuters, отмечая, что отставка может привести к длительному периоду политической нестабильности в четвертой крупнейшей экономике мира. Ишиба отметил, что будет оставаться на посту до избрания преемника, а также выразил надежду, что новое правительство сможет выполнить условия только что заключенного торгового соглашения с США.

Избирательные поражения и давление

Меньше чем за год на посту Ишиба пережил ряд громких провалов. Его партия потеряла большинство в верхней и нижней палатах парламента, а недовольство населения ростом цен только усиливало требования о его отставке. Именно после июльских выборов в верхнюю палату давление на премьера стало невыносимым.

"Принимая во внимание последние результаты, я должен отвечать перед народом. Пришло время новому поколению вести страну дальше", – заявил политик, чей голос, по словам очевидцев, дрожал от эмоций.

Возможные преемники

Чаще всего в СМИ называют две фамилии – Санаэ Такаичи и Синдзиро Коидзуми. Такаичи, которая ранее критиковала повышение процентных ставок Банком Японии, выступает за более мягкую финансовую политику. Коидзуми же, харизматичный сын бывшего премьера, получил известность как министр сельского хозяйства, пытаясь остановить рост цен на продукты.

Аналитики считают, что именно эти двое имеют наибольшие шансы. В то же время они напоминают: поскольку правящая коалиция потеряла парламентское большинство, новый лидер ЛДП не обязательно автоматически станет премьером.

Реакция рынков

Политическая неопределенность уже сказалась на финансовых рынках. Инвесторы начали распродавать иену и государственные облигации, а доходность 30-летних бумаг достигла рекордного уровня. "Это давление связано прежде всего с тем, что теперь придется закладывать в цены высокие политические риски", – объяснил стратег Майкл Браун с Pepperstone.

Финансисты предполагают, что новый премьер может пойти на досрочные выборы, чтобы заручиться мандатом доверия. Но по опросу Kyodo, почти 55% японцев считают это ненужным.

Торговая сделка и безопасность

Последним важным шагом Ишибы стало завершение переговоров с США. Япония согласилась на инвестиции на сумму $550 млрд в обмен на снижение американских тарифов. Однако даже это достижение не смогло спасти его от критики – ведь речь идет о сохранении рабочих мест в ключевой автомобильной отрасли.

Кроме экономики, премьер также поднял вопрос безопасности. Он напомнил, что неделю назад в Пекине состоялся парад с участием лидеров Китая, России и Северной Кореи, что стало сигналом для Японии быть начеку. Председатель крупнейшего бизнес-объединения Keidanren Йосинобу Цуцуй призвал нового премьера действовать быстро: "Времени нет – нужны стабильность и единство".

