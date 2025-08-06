Премьер Индии впервые за семь лет посетит Китай – Reuters

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в конце августа впервые за более чем семь лет посетит Китай. Глава правительства Индии собирается в КНР на саммит так называемой Шанхайской организации сотрудничества, который начнется 31 августа.

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Об этом сообщает Reuters, которое ссылается на соответствующую информацию правительственного источника. Агентство также добавляет, что советник Моди по национальной безопасности Аджит Доваль уже находится в России.

Шанхайская организация сотрудничества – межправительственная международная организация, в которую входят 10 стран-членов. Это КНР и РФ, а также Беларусь, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.

Визит Моди в КНР является первым с июня 2018 года. Китайско-индийские отношения резко ухудшились после военного столкновения вдоль спорной гималайской границы в 2020 году. Но Моди и президент Китая Си Цзиньпин встретились на полях саммита БРИКС в России в октябре, что привело к определенному потеплению между странами.

Также Reuters цитирует другой правительственный источник, который утверждает, что советник правительства Индии по национальной безопасности Аджит Доваль сейчас находится в России, где "обсуждает закупки Индией российской нефти".

Что предшествовало

В конце июля президент США Дональд Трамп сообщил, что вводит 25-процентные пошлины для Индии, и пригрозил стране другими "штрафами" за сотрудничество с Москвой, в частности военное, а затем заявил, что ему "наплевать", если Россия и Индия вместе потопят свои "мертвые экономики".

А 4 августа Трамп открыто назвал Индию причастной к гибели мирных украинцев из-за финансирования российской экономики. "Из-за этого я существенно повышу пошлину, которую Индия платит США", – заявил он.

Как отметил источник издания, вероятно, что кроме нефти Доваль "обсудит вопросы сотрудничества Индии с Россией в области обороны " – речь идет о продаже Индии российских систем противовоздушной обороны С-400.

Отдельно Доваль будет обсуждать возможный визит российского диктатора Владимира Путина в Индию.

Издание добавляет, что после визита Доваля в Россию отправится министр иностранных дел Индии Субрахманьям Джайшанкар.

Как сообщал OBOZ.UA, Индия является третьим по величине импортером нефти в мире и крупнейшим покупателем дешевой российской нефти-сырца морем – она покрывает треть всех потребностей этой страны. Всего в июне индийский импорт из России составил 2 млн баррелей в день, а накопленным итогом за первое полугодие – 1,75 млн.

Ранее стало известно о намерении США ввести 100-процентные пошлины на товары из Китая, если эта страна продолжит закупать нефть в России. Министр финансов США Скотт Бессент уже предупредил об этом местных чиновников.

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