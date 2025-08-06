Индия - первая страна в мире по населению (1,4 миллиарда - как и в Китае, но уже чуть больше, чем там) и пятая по абсолютному размеру ВВП (после США, КНР, Японии и Германии, опережая Великобританию, когда-то Индией владевшую, и Францию).

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Справочно: официальных языков в Индии по её Конституции - 21 (официальный язык правительства - хинди, второй государственный / "вспомогательный" официальный - английский), а кроме того, Индия это прародина индоевропейской языковой семьи, к которой относится подавляющее большинство языков Европы и, соответственно, Америки с Австралией.

Жителей Индии у нас зачастую не очень грамотно называют индусами (на самом деле это лишь те, кто исповедуют индуизм - самую распространённую религию в стране), а правильное их название - индийцы (не путать с индейцами - укр. "індіанцями" - коренным населением Америки).

Между прочим, только в 4 крупнейших городах Индии - это Мумбаи, [Нью-]Дели (столица), Бангалор и Калькутта - проживают а сумме почти столько, сколько осталось сейчас в Украине.

Ну а индийская диаспора в мире должна на протяжении ближайших десятилетий население Украины превысить, ибо в Украине оно быстро уменьшается, а индийская мировая диаспора, наоборот, стремительно растёт. Индийское происхождение, в частности, - у прошлого вице-президента Соединённых Штатов и у жены вице-президента действующего.

Как и исторически конкурирующий с ней Китай, вместе с которым её население превышает треть человечества, Индия входит в G20, в "Шанхайскую организацию сотрудничества (где КНР отжимает от рф не одни страны Центральной - и не только - Азии, но уже и Беларусь), а также в не особо работающий БрИКС, в котором тоже есть мордор.

В конце 2022 года именно Главный китаец и Главный индиец (то есть Си и Моди), по словам высоких американских должностных лиц, убедили путина заявлениями, сделанными почти одновременно, отбросить идею применения в Украине ["тактического"?] ядерного оружия, к которой он будто бы склонялся.

Впрочем, недавно стало известно об индийских компонентах в российских шахедах, которыми мордор пытается уничтожить Украину и украинцев, а Трамп заявляет о фактическом финансировании Индией россии во время войны - через закупку у неё нефти, причём не только для себя, - и угрожает за это огромными пошлинами и прочиии санкциями.

Насчёт этой закупки - в Индии, с одной стороны, заявляют, что её будут продолжать, но, с другой, государственные компании достаточно резко приостанавливают соответствующее взаимодействие с мордором, что гораздо важнее (а говорят пусть, чтобы "независимо" выглядеть, что хотят). Вопреки всему, кстати, Моди до сих пор уверенно считают проамериканским.