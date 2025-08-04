Правительство Литвы уходит в отставку вслед за премьером: что происходит

В понедельник правительство Литвы объявило о коллективной отставке вслед за главой кабмина Гинтаутасом Палуцкасом. Причиной отставки стало усиление давления на Палуцкаса из-за его предпринимательского прошлого.

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Такое заявление сделал сам премьер в начале заседания правительства. Об этом пишет lrt.

"Приняв решение покинуть пост премьер-министра, сообщаю, что девятнадцатое правительство Литвы уходит в отставку", – сказал Гинтаутас Палуцкас, открывая заседание.

Он добавил, что правительство продолжит работу в статусе временного до момента назначения нового премьера. Сообщение об отставке будет передано президенту Литвы Гитанасу Науседе в тот же день.

Причина отставки

Как сообщает агентство BNS, решение Палуцкаса об отставке связано с растущей критикой в его адрес из-за предпринимательского прошлого. В Литве действующее законодательство предусматривает, что вместе с отставкой премьер-министра автоматически уходит в отставку весь кабинет министров.

Временно обязанности главы правительства исполняет министр финансов Римантас Шаджюс. Он вернулся к исполнению обязанностей после двухнедельного отпуска.

Что будет дальше

Президент должен подписать указ об отставке правительства и назначить исполняющего обязанности премьер-министра. В 15-дневный срок глава государства должен внести на рассмотрение Сейма кандидатуру нового главы правительства.

Если кандидатура будет одобрена, будущий премьер в течение 15 дней должен представить состав нового правительства и согласованную программу. Программу должны утвердить голосованием в парламенте.

При смене премьера в этот период также должно быть скорректировано коалиционное соглашение трех партий, поскольку в нем прописано, что "партии обязуются поддерживать коалиционное правительство во главе с премьер-министром Гинтаутасом Палуцкасом и действовать в соответствии с этим соглашением и программой правительства".

Кто может стать новым премьером

Литовская социал-демократическая партия (ЛСДП), которая имеет самую большую фракцию в Сейме, уже рассматривает нескольких возможных кандидатов:

Миндаугас Синкявичюс, мэр Йонавы (временный председатель партии)

Инга Ругинене, министр социальной защиты и труда

Юозас Олекас, первый вице-спикер Сейма

Роберт Духневич, мэр Вильнюсского района

Окончательное решение по кандидатуре премьера ЛСДП примет в среду на заседании президиума. Местные ячейки партии также могут подать своих кандидатов до вторника.

Как сообщал OBOZ.UA:

Министерство внутренних дел Литвы и власти города Вильнюс на следующей неделе подпишут протокол о намерениях, целью которого является "усиление защиты объектов критической инфраструктуры города от внешних угроз". Защищать объекты водоснабжения, электросетей, связи, городского транспорта и т.д. будут специально созданные мобильные огневые группы.

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