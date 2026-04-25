Пострадали чиновники и депутаты: в Германии расследуют масштабную атаку из-за Signal

В Германии продолжается расследование масштабной кибератаки через мессенджер Signal, жертвами которой стали более 100 человек, в том числе члены правительства и руководство Бундестага. Целью атаки является захват учетных записей пользователей и получение доступа к их телефонным контактам.

Немецкие власти предполагают, что за этой операцией может стоять Россия. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.

Как мошенники получают доступ к аккаунтам

По данным издания, злоумышленники присылают пользователям код и сообщения, выдавая себя за службу поддержки Signal, якобы предупреждая о попытке посторонних лиц получить доступ к аккаунту. Под предлогом защиты учетной записи пользователям предлагают подтвердить доступ с помощью кода, однако после этого они фактически передают мошенникам контроль над своим профилем.

В результате злоумышленники получают возможность читать переписку в мессенджере и доступ к телефонной книге.

Германия подозревает Россию в масштабной кибератаке

Немецкие органы безопасности считают, что количество пострадавших уже может достигать сотен, среди них чиновники, действующие и бывшие депутаты, а также экс-руководители разведывательных служб.

Среди жертв оказались министр строительства Верена Губерц, министр по делам семьи Карин Прин, а также президент Бундестага Юлия Клекнер. Правоохранители предполагают, что список пострадавших будет расти, ведь доступ к контактам позволяет мошенникам запускать новые волны атак, а в причастности к этой операции подозревают Россию.

"Хотя никто в Германии официально этого еще не подтверждает, власти почти уверены, что за атакой стоит Россия. ФБР официально обвинило российские разведывательные службы в фишинговой атаке еще в марте. Объем потенциально проблемного общения, которое просочилось к российским разведывательным службам, до сих пор неизвестен", – говорится в статье.

Отмечается, что групповые чаты в Signal широко используются среди политиков. Хотя члены правительства имеют доступ к специально защищенным каналам связи, в частности зашифрованных устройств и отдельных линий, такие средства часто считаются неудобными в повседневном пользовании, поскольку не позволяют использовать популярные приложения. Именно поэтому для коммуникации нередко могут применяться и частные устройства.

В генеральной прокуратуре подтвердили, что ведомство в Карлсруэ уже начало расследование этого инцидента.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне стало известно, что министерство обороны Германии ужесточило правила безопасности для сотрудников Бундесвера из-за угрозы шпионажа со стороны России и Китая. В частности, ограничено использование личных мобильных устройств во время работы и служебных встреч. Новые меры уже начали действовать в зданиях министерства и военных офисах.

