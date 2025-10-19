Поляки вооружаются и проходят тренировки, готовясь к возможному вторжению РФ – The Telegraph

В Польше заметно возросла заинтересованность гражданских в прохождении вооруженных курсов. На фоне беспрецедентной российской агрессии, в частности недавних атак беспилотников, все больше поляков посещают курсы выживания, военные школы и стрельбища, готовясь к возможной войне с Россией.

Об этом сообщает The Telegraph. Отмечается, что правительство страны заявило о намерении ввести военную подготовку для всех взрослых мужчин. Варшава в этом году планирует направить на оборону 4,5% ВВП, что почти вдвое больше, чем целевой показатель Великобритании в 2,5%.

Польский инструктор Петр Чурилло, который основал сеть польских препперов, достаточно хорошо осознает варварство, которое российские оккупанты совершали в украинских приграничных селах в 2022 году и не рискует.

"Есть такая польская пословица: если хочешь на что-то положиться, полагайся на себя", — говорит он.

Во время тренировок, журналисты The Telegraph встретили детей, изучающих тактику партизанской войны, и молодых женщин, которые берут уроки стрельбы.

"Польская нация имеет опыт войны, это в наших генах... Если возникнет необходимость, у нас есть тактика. Мы готовы к партизанской войне, мы сможем вернуться в лес и воевать оттуда", – отметил господин Чурилло.

Польша в зоне риска

Польша является одной из крупнейших в Европе стран, находящихся в зоне риска агрессии РФ, поэтому в случае нападения на НАТО она может оказаться на передовой конфликта. Именно поэтому все больше поляков обращаются к сетям препперов, стрельбищ, военных школ и волонтерских групп в стиле коммандос, чтобы подготовиться к возможному обострению.

"Мы наблюдаем огромный рост интереса к подготовке пищи, но это не панический интерес, это скорее осознание того, что нужно иметь дома, и навыков, необходимых для выживания", – объясняет господин Чурилло.

На стрельбище "C4 Guns" в Лодзи, журналисты встретили группы молодых женщин, преимущественно военнослужащих, которые отрабатывали упражнения по стрельбе в подвале, а затем они направлялись на курсы боевой медицины. У входа в стрельбище была прикреплена мишень с изображением российского диктатора Владимира Путина.

"Думаю, мы все знаем, что это может произойти, но мы не волнуемся – мы сосредоточены", – ответила 21-летняя Ева, когда ее спросили о риске вспышки войны с Россией.

51-летний Лешек Михалак, инструктор по стрельбе в "C4 Guns", рассказал, что стрельба всегда пользовалась популярностью среди поляков – как мужчин, так и женщин.

Однако после начала полномасштабной войны России против Украины, а затем и недавних атак дронов, интерес к обучению приобрел совсем другой характер, и теперь все чаще обращаются те, кто стремится овладеть оружием из вполне серьезных соображений.

"Наша страна меняется, люди говорят, что мы не знаем, что произойдет, и они хотят знать, как пользоваться оружием, если им придется его применить", – объяснил инструктор.

Около 70 миль к северу от стрельбища, в туманном промышленном городе Плоцк на Висле, военная средняя школа под руководством отставных полицейских и офицеров армии тоже фиксирует увеличение желающих.

По словам заместителя директора Мариуша Герула, из-за ситуации с безопасностью интерес растет, поэтому ежегодно "к нам стремится присоединиться все больше людей".

Напомним, недавно на северо-западе Польши стартовали военные учения "Храбрый тигр". Военнослужащие и медики-резервисты проводят тренировки, которые учитывают опыт украинских защитников в войне с российскими оккупантами. Организатором стала 12-я механизированная бригада Сухопутных войск Польши.

Как писал OBOZ.UA, польские пограничники нашли тоннель под барьером на границе между Польшей и Беларусью. Его происхождение пока неизвестно. Подкоп начинался на территории Беларуси и заканчивался примерно в 20 метрах от границы на польской стороне.

