Польша существенно увеличивает производство боеприпасов из-за войны в Украине – Reuters

Правительство Польши приняло решение инвестировать 665 миллионов долларов (2,4 млрд злотых) в увеличение производства боеприпасов из-за российского полномасштабного вторжения в Украину. Деньги пойдут на строительство трех заводов по производству боеприпасов.

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Средства выделяет министерство государственных активов для четырех компаний Польской группы вооружений (PGZ). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление ведомства.

"Польша возглавляет европейский натиск на повышение своей обороноспособности, чтобы сдержать любое возможное нападение со стороны России и быть менее зависимой в плане безопасности от Соединенных Штатов", – отмечают журналисты.

Заводы по производству боеприпасов будут включать производство 155-мм артиллерийских снарядов, спрос на которые возрос после полномасштабного вторжения России в Украину, а также по мере того, как европейские запасы сократились из-за дополнительных поставок снарядов в Киев.

PGZ, как отмечается, хочет увеличить годовую производственную мощность боеприпасов до 150 тысяч снарядов за два-три года.

"От 150 тысяч снарядов и выше с 2028 года или с конца 2027 года. Это наша цель", – заявил в среду, 2 июля, глава PGZ Адам Лешкевич.

Текущая мощность считается "недостаточной", говорят в PGZ, не раскрывая конкретных подробностей.

"Наша цель – как можно скорее увеличить внутреннее производство этого вида боеприпасов, которые играют ключевую роль на современном поле боя", – цитируют журналисты заявление министра государственных активов Якуба Яворовского.

Как сообщал OBOZ.UA, Польша планирует усилить охрану важнейших участков границы с Беларусью. Для этого страна наберет 1500 новых сотрудников пограничной службы, которые будут направлены на потенциально опасные участки. Также в планах – модернизация заграждений и повышение эффективности задержания нелегальных мигрантов.

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