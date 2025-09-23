Польша откроет границу с Беларусью: Туск назвал дату

Польша закрывала последние работающие пограничные переходы с Беларусью из-за российско-белорусских военных учений "Запад-25". Поскольку указанные учения завершились, Польша вскоре откроет те пограничные переходы с Беларусью, которые закрывались на время этих мероприятий.

В частности, эти переходы будут открыты в ночь со среды на четверг, ровно в полночь 25 сентября, заявил польский премьер-министр Дональд Туск. Объявление прозвучало 23 сентября, во время заседания правительства.

"Я хотел бы объявить, что мы вместе с министром внутренних дел (и он вскоре сегодня выдаст соответствующее распоряжение) решили вновь открыть пограничные переходы, железнодорожные и автомобильные переправы, которые были закрыты из-за военных учений "Запад" и понятной повышенной угрозы, и политической и фактической нестабильности на наших границах. Как вы знаете, учения "Запад" завершились", – сказал Дональд Туск перед заседанием правительства.

Будут ли вновь перекрывать границу

Премьер Польши добавил, что его правительство оставляет за собой право вновь применить "инструмент закрытия пограничных переходов".

"Если возникнет необходимость, если возрастет напряженность или усилится агрессивное поведение наших соседей, мы не будем колебаться и примем решение снова закрыть границы", – отметил он.

В свою очередь министр внутренних дел Марцин Кервинский подтвердил, что "правительство возобновит движение транспорта, как только будет полностью гарантирована безопасность поляков".

Что предшествовало

Приостановление пограничного движения с Беларусью действовало в обоих направлениях и касалось как автомобильного транспорта, так и грузовых поездов. Согласно актуальной информации министерства внутренних дел Польши, по состоянию на 23 сентября в Беларуси не менее 1300 транспортных средств на границе ожидают въезда в Польшу.

Напомним, что во время закрытия границы с Беларусью 12 сентября, вице-премьер-министр и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш подчеркивал: именно с таких учений "Запад" в 2022 году началось полномасштабное военное вторжение РФ в Украину.

Как сообщал OBOZ.UA, российско-белорусские учения на территории РБ завершились, оставив после себя горькое информационное послевкусие. И хотя в СМИ им уделялось пристальное внимание на уровне угрозы вторжения в страны НАТО, по большей части они оказались демонстрацией классических учений уровня пережитка "совка". Однако учения "Запад-2025" стали куда более глубоким мероприятием, чем могло показаться на первый взгляд. Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

