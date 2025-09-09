Польша полностью закрывает границу с Беларусью: Туск выступил с заявлением

Из-за агрессивных совместных военных учений РФ и Беларуси "Запад-2025" и других провокаций со стороны Москвы и Минска Польша закрывает границу с Беларусью, включая железнодорожные переправы. Меры безопасности будут введены в ночь на пятницу, 12 сентября.

Видео дня

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск перед заседанием правительства во вторник, 9 сентября, передает RMF24.

"В пятницу начнутся чрезвычайно агрессивные российско-белорусские маневры. Польские военные и союзные силы дадут ответ", – заявил Туск.

Он добавил, что были и другие провокации со стороны России и Беларуси – внутри и снаружи страны.

"Поэтому, из соображений государственной безопасности, в связи с учениями "Запад", мы закроем границы с Беларусью, включая железнодорожные переезды, в четверг в полночь, с четверга на пятницу", – сказал премьер Польши.

Вторжение 2022 года началось с учений "Запад"

Именно с учений "Запад" началась полномасштабная война РФ против Украины, заявил на прошлой неделе вице-премьер-министр и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.

"Сначала были учения, сначала наращивание войск, подготовка. Многие, видимо, тогда не верили, что учения закончатся иначе (вторжением. Ред.). Я думаю, что это само украинское государство верило. Нам нужно быть чуткими к таким действиям. Польша следит за ситуацией и находится в полной боевой готовности", – сказал он.

Начальник Генерального штаба Войска польского генерал Веслав Кукула объяснил, что в своих действиях правительство Польши руководствуется глубоким недоверием к России и Беларуси.

"Мы должны быть готовы к возможным провокациям, саботажу и потенциальной агрессии, которые могут быть связаны с учениями "Запад" со стороны РФ и Беларуси. Ни одни из наших учений никогда не заканчивались актом агрессии, но такие ситуации случались во время "Запада". Поэтому нами руководит глубокое недоверие", – сказал военный.

5 сентября Туск заявил, что Беларусь и РФ на совместных учениях будут тренировать нападение на Польшу, и предупредил Минск о возможности применения "особых мер" в ответ.

Что известно об учениях "Запад"

Масштабные ежегодные российско-белорусские военные учения "Запад-2025" состоятся с 12 по 16 сентября. Ожидается, что в них примут участие до 150 тыс. военных.

На них планируют отработать отражение ударов с воздуха и борьбу с ДРГ, а также планирование применения ядерного оружия и баллистической ракеты "Орешник".

Маневры "Запад" годами вызывают интерес и беспокойство среди соседних стран, особенно в контексте напряженности на восточном фланге НАТО, пишет RMF24.

В то же время генинспектор немецкого Бундесвера Карстен Бройер заявил 1 сентября, что нет никаких признаков подготовки нападения на территорию НАТО под видом учений "Запад-2025". Однако, по его словам, как силы НАТО будут оставаться бдительными.

"Железный защитник" – ответ учениям "Запад"

1 сентября в Польше стартовали крупнейшие военные учения 2025 года Iron Defender-25 ("Железный защитник-25", пол. Żelazny Obrońca-25). Они будут проходить в течение сентября на суше, на море и в воздухе, в них примут более 30 тысяч военных.

Владислав Косиняк-Камыш заявил, что "Железный защитник" является ключевым ответом Варшавы на учения "Запад-2025". В то же время Генштаб войска польского уверяет, что эти учения не направлены против одной страны.

Дополняется...