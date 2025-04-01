Польша и США планируют подписать контракт на $2 млрд для поддержки систем Patriot – Bloomberg

Вашингтон и Варшава планируют подписать на 2 миллиарда долларов для материально-технической поддержки систем Patriot. Этот документ должен укрепить противовоздушную оборону Польши.

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Об этом сообщил министр обороны Владислав Косиняк-Камыш. Его цитирует издание Bloomberg.

"Противовоздушная оборона является самой большой инвестицией в польскую армию, которая нуждается в наибольших средствах. Это защита нашего неба, это в пределах польского воздушного пространства. Именно поэтому для нас это абсолютный приоритет, и очень хорошо, что в этой сфере существует сотрудничество", – заявил польский чиновник.

В свою очередь, премьер-министр Польши Дональд Туск призвал Евросоюз создать щит противовоздушной обороны для того, чтобы укрепить способность блока сдерживать агрессию.

Отмечается, что предоставление технической поддержки и обучения является последним шагом, чтобы батареи Patriot стали полностью действенными в Польше.

Ранее сообщалось, что Германия в январе 2025 года разместила на территории Польши две батареи зенитных ракетных комплексов Patriot. Также в страну было переброшено около 200 германских военнослужащих. Берлин пошел на такой шаг, чтобы защитить логистический узел в Польше, необходимый для защиты Украины от российской агрессии.

Стоит отметить, что уникальность зенитных ракетных комплексов Patriot, благодаря помощи партнеров на вооружении украинских Воздушных сил, в том, что они могут сбивать баллистические ракеты, запущенные войсками РФ. С начала вторжения России Patriot сбил более 100 ракет "Искандер-М", а также 40 "Кинжалов".

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