Польша хочет испытывать собственное вооружение в реальных боевых условиях в Украине: что известно

В правительстве Польши хотят воспользоваться украинским опытом на передовой для испытаний собственного вооружения. В этом контексте Варшава предлагает Украине совместно наращивать промышленный потенциал в области беспилотных технологий.

Видео дня

Заместитель министра обороны Польши Цезари Томчик выдал, что Украина в настоящее время представляет собой "уникальный полигон для испытаний" благодаря прямым контактам с зарубежными армиями. Об этом сообщает польские издание Defense24.

Украина как полигон для испытаний

Представитель польского оборонного ведомства заявил о более тесном сотрудничестве с Украиной в области беспилотных технологий. По его словам, Польша планирует использовать опыт украинской армии для испытания собственного вооружения.

По словам Томчика, оборудование, произведенное в Польше, должно сначала пройти испытания на отечественных полигонах, а затем в условиях реального боя в Украине. Чиновник заявил, что российско-украинская война поможет полякам понять, какие технологии работают в реальном бою, а какие нет.

Обмен технологиями

Также заместитель министра обороны Польши предложил Киеву сотрудничество в вопросе обмена технологиями. По его словам, польские производители уже работают напрямую с Украиной, но подчеркнул необходимость расширения этой деятельности.

Томчик подчеркнул, что цель министерства заключается в разработке модели, основанной на симбиозе и создании общего технологического преимущества, при этом уделяя приоритетное внимание поддержке соседней страны, находящейся в затруднительном положении.

На вопрос о возможности совместного производства беспилотников в Польше Томчик подтвердил, что такой вариант существует. Он подчеркнул, что для этого необходима конкретная модель сотрудничества, которая была бы выгодна обеим странам и учитывала бы потребности Украины как страны, нуждающейся в военной помощи.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!