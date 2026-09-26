Польша готова платить $15 тыс. за каждого военного США на постоянной базе: что известно

Варшава предложила Вашингтону финансовые стимулы для ускорения переговоров о создании постоянной американской военной базы на территории Польши. Варшава выразила готовность полностью взять на себя расходы по обеспечению американского контингента.

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Польша предлагает платить $15 тыс. в год за каждого солдата США, дислоцированного в стране. Об этом в интервью "Радио Свобода" (RFE/RL) заявил заместитель министра обороны страны Павел Залевский.

Детали финансового предложения

Польша обязуется полностью покрыть расходы на строительство и содержание необходимой военной и социальной инфраструктуры.По словам Залевского, все расходы будут покрываться напрямую из средств польских налогоплательщиков.

Заместитель главы Минобороны Польши отметила, что в настоящее время консультации с Министерством обороны США вступили в практическую фазу. Стороны обсуждают конкретные параметры реализации проекта: численность и состав привлекаемых сил, их боевые возможности, а также потенциальные места размещения базы.

Детали о том, какие именно подразделения США могут быть переброшены и в каких регионах страны их дислоцируют, в польском оборонном ведомстве пока не раскрывают.

Контекст и статус военного присутствия США

Инициатива подчеркивает стремление Варшавы закрепить постоянное военное присутствие США на фоне глобального пересмотра Пентагоном дислокации своих сил в Европе. Ранее о прогрессе в переговорах по созданию американской базы в Польше также заявлял президент США Дональд Трамп, отметив, что решение по конкретной локации может быть объявлено в ближайшее время.

На сегодняшний день в Польше уже находятся тысячи американских военнослужащих, однако большинство из них размещено на ротационной основе. Страна выполняет роль ключевого логистического и операционного хаба НАТО на восточном фланге альянса.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Польши Кароль Навроцкий и премьер-министр Дональд Туск обменялись публичными заявлениями из-за слов главы государства о возможной потере территорий. Туск призвал Навроцкого удалить пост и подчеркнул, что Польша не намерена отдавать "ни одного кусочка" своей территории.

В ответ президент напомнил об исторических событиях 1939 года и призвал премьера сосредоточиться на законопроекте о снижении цен на топливо.

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