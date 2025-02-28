Эти слова Алла Кадыш в начале февраля вложила в уста Дяди Сэма. Обращался он к капризному мальчику Трампу, который сучил в магазине толстыми ножками: "Хочу Канаааду!" Алла (она живет в Торонто) ведет с Евгением Бычковым хорошую передачу о Канаде "Соседи сверху" на популярном Ютуб-канале Юрия Рашкина Rashkin Report.

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Эту статью я отослал в канадскую газету "Место встречи Монреаль", с которой сотрудничаю много лет. Но не уверен, что она будет опубликована. Дело в том, что многие ее русскоязычные читатели даже сейчас, когда Трамп явил миру всю свою омерзительную суть и по сути стал союзником Путина, когда он грозит Канаде тарифами и оскорбляет ее, продолжают оставаться его сторонниками – в Монреале имеется свой Брайтон-Бич, и редактору приходится иметь это в виду. После данной ремарки продолжим, украинскому читателю полезно знать нашу кухню.

Речь в стриме шла об откладывании Трампом на месяц введения 25%-х тарифов на канадские товары – к моменту публикации данной статьи читателям уже будет известно, пойдет ли он на столь опрометчивый шаг. Алла полагает, что большой бизнес (нефть, автопром, авиастроение, строительство, энергетика и пр.), вложивший большие деньги в избирательную кампанию Трампа, сумел втолковать бестолковому мальчику Донни пагубность его тарифов для американской индустрии. Надолго ли? Донни упрям и взбалмошен.

Но не только большой бизнес США пострадал бы, а и население. И оно отреагировало: 3 февраля я был в Publix, главном магазине нашего флоридского городка, и обратил внимание на необычное для понедельника оживление. Народ стоял в очередях к кассам с полными тележками мексиканского и канадского пива и прочих популярных напитков и продуктов из этих стран. Замечу, что наш округ республиканский и голосовал за Трампа с большим перевесом…

Но у магнатов металлургии ум и память оказались столь же куцыми, как и у вздорного престарелого мальчика из Белого Дома, и они поддержали его тарифы на весь импорт стали (25%) и алюминия (10%), которые будут действовать с 12 марта. Канада является крупнейшим экспортером стали и алюминия в США и намерена жестко ответить. Пострадает в первую очередь американский потребитель. Трамп второй раз наступает на те же грабли: в 2017 году он уже вводил аналогичные тарифы, но сталелитейной промышленности США это не очень помогло, зато цены в стране выросли. Когда в тот раз ему пытались объяснить, что его мечта о вновь дымящих заводах Пенсильвании неосуществима, он капризно топнул ножкой: "А я хочу!"

Но тогда хоть было кому отговаривать – в его команде имелось много "взрослых людей", как чуть ли не официально называли компетентных специалистов, помогавших президенту-инфантилу не делать грубых ошибок. В этот раз сколько-нибудь известных экономистов в команде нет, как и вообще нет компетентных специалистов. А те, что были ими и разбирались в своем деле, полностью легли под Трампа и не смеют высказывать собственное мнение, как вот Марко Рубио, ставший Государственным секретарем.

Поэтому Трамп постоянно угрожает Канаде, ближайшему и надежнейшему соседу и союзнику: "Мы делаем нашу страну больше, мы делаем нашу страну сильнее. А в случае с Канадой — если это произойдет — я не знаю, как они смогут сделать это без нас. Потому что без США у Канады на самом деле нет страны. Они ведут почти весь свой бизнес с нами и, если мы скажем, что хотим, чтобы наши машины производились в Детройте, одним росчерком пера я могу это сделать. И другие вещи, в дополнение к этому, не позволят Канаде стать жизнеспособной страной".

Сравните со словами умного Рейгана (уж он-то обладал главным даром лидера – умел привлекать в свою команду высоких профессионалов): "Наши мирные торговые партнеры — не враги нам; они наши союзники. Нам следует остерегаться демагогов, которые готовы объявить торговую войну нашим друзьям, ослабляя нашу экономику, нашу национальную безопасность и весь свободный мир, и при этом цинично размахивая американским флагом".

Масктурбация

СМИ полны сообщениями о небывалом единении канадцев и всплеске патриотизма – как в Украине после нападения России. Канада не собирается становиться 51-м штатом США. Появился и стал весьма популярен лозунг "Покупай канадское!", сын шлет мне из Монреаля фото полок магазинов с товарами, маркированными кленовым листом, как минимум 80% канадцев категорически против присоединения к США, но в Фейсбуке я встречал и иные голоса из Канады. Русскоязычные. Они жалуются на высокие налоги, плохую медицину, избыток чиновников и призывают "Маск приди!". Восхищаются, значит, его решительностью в деле сокращения госаппарата.

Вспоминаются призывы жителей Донбасса "Путин введи!" В смысле – войска. Что ж, Путин ввел, и в итоге почти весь мой родной край превращен в руины. Боюсь, последствия прихода Маска будут тоже разрушительными.

Под сокращения попали (данные на середину февраля): Департамент образования; Департамент внутренней безопасности – уволено более 400 сотрудников (около половины пришлось на Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям FEMA); Агентство кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) потеряло 130 сотрудников; Департамент энергетики – уволено около 2000 человек, в том числе из Национальной администрации по ядерной безопасности; Агентство США по международному развитию (USAID) – более 10000 сотрудников отправлены в отпуск; Бюро финансовой защиты потребителей (CFPB) – Трамп и Маск заявили, что планируют резко сократить агентство по надзору за защитой прав потребителей; Департамент по делам ветеранов – уволены более 1000 сотрудников.

Департамент сельского хозяйства (USDA) – значительные сокращения, в том числе в Лесной службе США, которая отвечает за реагирование и предотвращение лесных пожаров; Агентство по охране окружающей среды (EPA) уволило 388 сотрудников, находившихся на испытательном сроке. Еще 171 сотрудник, ответственных за разнообразие, равенство, инклюзивность (DEI) и экологическую справедливость, находятся в административном отпуске; Департамент здравоохранения и социальных служб – уволены тысячи сотрудников, в том числе в Национальных институтах здравоохранения (NIH) и Управлении по контролю за продуктами и лекарствами (FDA). Около 700 сотрудников были уволены из Центров по контролю заболеваний (CDC). Департамент внутренних дел – уволены около 2300 человек. Около 800 из этих увольнений приходятся на Бюро землеустройства. Еще 1000 сотрудников были уволены из Службы национальных парков, и в Йеллоустонском парке сложилась критическая ситуация: оставшиеся сотрудники не в силах обеспечить безопасность посетителей и самого парка. Администрация малого бизнеса – уволено около 720 сотрудников.

Надо подчеркнуть, что хунвейбины Маска элементарно неспособны понять и учесть специфику столь сложных институтов и режут по живому, резко снижая их эффективность. 23 февраля Wall Street Journal сообщала, что на данный момент зарегистрировано не менее 30000 увольнений. Около 75 тыс. человек приняли предложение уйти в "отсроченную отставку", разосланное почти всем штатным федеральным служащим, – им будут платить зарплаты до конца сентября. 14 февраля Маск начал увольнять работников, находящихся на испытательном сроке, проработавших менее года. По данным Управления кадров, таких более 200 тыс. Плюс начавшееся замораживание найма: чтобы компенсировать нормальную убыль кадров, правительству необходимо нанимать более 200 тыс. человек в год.

Всего 75000 увольнений, 200000 уволенных на испытательном сроке и 200000 заморозки приема на работу – федеральная занятость может упасть на 475000 рабочих мест. В масштабах США немного, но побочные эффекты могут быть значительными, особенно в некоторых регионах. Наиболее уязвимым с точки зрения федеральной доли занятости в гражданском секторе является Вашингтон, округ Колумбия (около 10%). Также в 35 штатах есть минимум один округ, где более 5% гражданских служащих работают на федеральное правительство. Федеральные работники более образованы и старше, чем средний работник в США, обладают специальными навыками и не всегда живут рядом с подходящими вакансиями, все это может привести к росту безработицы.

Усугубляя эти последствия, многие федеральные подрядчики также теряют работу. В 2023 году таких работников было 5,2 миллиона. В последние недели резко возросло количество заявок на страхование по безработице (в которое не входят федеральные работники) в округе Колумбия. Сокращение рабочих мест в правительстве — лишь один из многих факторов, бьющих по рынку труда.

Тарифы и опасения по их поводу усложняют бизнесу планирование, а иммиграционные ограничения и депортации сокращают предложение рабочей силы для некоторых предприятий. Неопределенность в отношении финансирования исследований заставила несколько университетов остановить прием на работу. Американцы начинают нервничать: 21 февраля Мичиганский университет заявил, что более половины респондентов февральского опроса потребителей ожидают роста безработицы в предстоящем году, это самый высокий уровень с апреля 2020 года, когда пандемия была в разгаре. Согласно опросам конца февраля, 63% американцев негативно оценивают деятельность Маска.

Так что не стоит его призывать. Он разрушает Америку и оскорбляет Канаду.