Почему Украина не смогла получить "Железный купол" в 2023 году: медиа выяснили причину

В 2023 году США планировали передать Украине американские батареи системы противовоздушной обороны "Железный купол". Указанные ЗРК были размещены на юго-западе Соединенных Штатов и купленные на средства американских налогоплательщиков.

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Однако поставки были заблокированы премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщает The Washington Post.

Право вето и условия соглашения

Несмотря на то, что комплексы были оплачены правительством США, передача не состоялась из-за условий договора о совместном производстве. Соглашение о совместной разработке дает израильской стороне решающее право голоса при передаче систем третьим странам. Воспользовавшись этим правом, Нетаньяху наложил вето на поставку ПВО Украине.

В посольстве Израиля в Вашингтоне решение обосновали рисками безопасности. Израильские власти заявили о рисках того, что секретная технология в ходе боевых действий может попасть в руки Ирана.

Тем не менее, вместо "Железного купола" Израиль вернул Соединенным Штатам батареи комплексов Patriot, чтобы американская сторона могла перенаправить их для защиты украинского неба.

Дебаты в США и влияние на дальнейшую помощь Украине

История с вето вызвала жесткую критику среди американских законодателей. Сенатор Крис Ван Холлен подчеркнул, что ограничение возможностей США передавать уже оплаченные системы ПВО напрямую повлияло на степень защиты украинского гражданского населения от российских ракетных атак.

Текущие дискуссии в Конгрессе США вокруг нового оборонного законопроекта вызывают опасения у части американских политиков: расширение условий совместного производства с Израилем может в будущем снова заблокировать или ограничить поставки передовых технологий и вооружения Украине.

Напомним, Израиль планирует разработать собственный беспилотный боевой самолет нового поколения, возможности которого будут сопоставимы с американским истребителем пятого поколения F-35. Данный шаг отражает курс Иерусалима на снижение зависимости от прямой американской военной помощи.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку российской армии на Украину в ночь на 1 августа. По его словам, украинские силы ПВО смогли перехватить лишь 1 из 27 баллистических ракет из-за острого дефицита боеприпасов для систем Patriot.

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