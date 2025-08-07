По всей Молдове прошли обыски по делу о подкупе избирателей и незаконном финансировании

В четверг, 7 августа, по всей территории Молдовы состоялась масштабная антикоррупционная спецоперация. Было проведено почти 80 обысков, направленных на выявление схем незаконного финансирования политических сил и подкупа избирателей накануне парламентских выборов.

Как пишет DW, оперативники Национального инспектората расследований (INI), специальное подразделение полиции Fulger, а также прокуроры из прокуратуры по борьбе с организованной преступностью (PCCOCS) провели 78 обысков в разных населенных пунктах страны у "членов и сторонников преступной организации". Следственные действия касаются уголовного производства по подозрению в попытках влияния на избирательный процесс путем взяток и нелегальных денежных потоков.

В полиции Молдовы отметили, что обыски проводятся против членов и сторонников преступной организации по уголовному делу, связанному с незаконным финансированием и коррупцией на избирательном процессе. Правоохранители призвали граждан сотрудничать со следствием и открывать двери, а в случае сопротивления они будут врываться силой.

Впрочем, официально не уточняется, у кого именно проводятся рейды. Однако информацию об обысках уже прокомментировал бывший депутат и беглец Илан Шор – пророссийский политик, возглавлявший оппозиционную пророссийскую партию "Шор", запрещенную в Молдове в 2023 году. Шор, ныне проживающий в России, заявил, что обыски проходят у его соратников в Кишиневе и на севере страны. Он также обвинил власти в политических преследованиях перед парламентскими выборами, запланированными на 28 сентября.

"Посадив Евгению Гуцул [главу Гагаузии], они показали – границ у них нет. За политическую позицию они сделают с человеком что угодно и не остановятся", – заявил Шор.

Предварительные обыски в Молдове перед выборами

Это уже не первый случай выявления организованных схем подкупа в предвыборный период. Еще в конце июня в Молдове проходили аналогичные обыски. Тогда задержаны мужчина (38 лет) и женщина (50 лет), которых подозревают в координации работы с избирателями через мобильное приложение Taito. По данным прокуратуры, подозреваемые действовали в пользу преступной организации беглого олигарха Илана Шора.

Следствие выяснило, что с помощью приложения Taito подозреваемые создавали закрытые группы, где вербовали граждан в "избирательных целях", собирали их личные данные, в том числе персональные коды и домашние адреса, и передавали инструкции по голосованию.

Финансирование организованной схемы могло поступать с территории России. Подобные подозрения уже неоднократно выдвигались в отношении партии "Шор" и ее лидера, которые, по версии следствия, действовали в интересах российских спецслужб.

Судебный приговор Евгении Гуцул

Недавно, 5 августа, молдавский суд вынес приговор главе Гагаузского автономного округа Евгении Гуцул – еще одной представительнице партии "Шор". Ее приговорили к семи годам заключения полузакрытого типа по делу о незаконном финансировании политических партий. Следствие установило, что с 2019 по 2022 годы Гуцул, работая секретарем в "Шоре", систематически ввозила в страну наличные, полученные из России, для нужд партии.

Гуцул возглавляет Гагаузию с июля 2023 года. В октябре 2024 года Совет ЕС ввел санкции против нее и еще нескольких человек за дестабилизацию Молдовы. По мнению властей ЕС, Гуцул "несет ответственность за продвижение сепаратизма" в регионе, пытаясь "свергнуть конституционный порядок и угрожая суверенитету и независимости Молдовы".

Как сообщал OBOZ.UA, в Молдове Центральная избирательная комиссия официально зарегистрировала Патриотический избирательный блок (Blocul Electoral Patriotic – BEP) для участия в парламентских выборах. В объединение вошли Партия социалистов пророссийского экс-президента Игоря Додона, партия "Сердце Молдовы" и партия "Будущее Молдовы".

