'Пересекает любую грань приличия': Келлог резко отреагировал на удар России по Сумам

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа в Украине Кит Келлог резко отреагировал на произошедший утром 13 апреля ракетный удар страны-террористки по Сумам. Он считает, что таким образом РФ "пересекает любую грань приличия".

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Соответствующее сообщение американский политик сделал в соцсети Х. Келлог отметил, что циничный поступок, который совершила Россия – неправильный.

"Сегодняшняя атака российских войск на гражданские объекты в Сумах в Вербное воскресенье пересекает любой предел приличия. Есть десятки погибших и раненых среди гражданского населения. Как бывший военачальник, я понимаю, что такое целенаправленные удары, и это неправильно", – говорится в сообщении.

Спецпредставитель президента США в Украине подчеркнул, что глава Белого дома прилагает максимальные усилия, чтобы закончить войну в Украине и остановить убийства украинцев.

"Именно поэтому президент Трамп прилагает все усилия, чтобы положить конец этой войне", – отметил Келлог.

Напомним, в Вербное воскресенье, 13 апреля, российские захватчики нанесли удары по Сумам. По облцентру оккупанты ударили двумя баллистическими ракетами. Ранения получили 99 человек, среди пострадавших есть дети, по меньшей мере 33 человека погибли.

Позже зарубежные политики отреагировали на атаку РФ в соцсети Х. Некоторые представители европейских государств призвали усилить противовоздушную оборону Украины для спасения жизни. В то же время, по их словам, агрессор должен понести ответственность за совершенное преступление.

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