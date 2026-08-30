Паром с 260 пассажирами на борту перевернулся у берегов Кипра: людей пытаются спасти

Паром с пассажирами перевернулся и начал тонуть недалеко от побережья Северного Кипра. По предварительным данным, на борту могло находиться около 260–270 человек; часть пассажиров уже удалось эвакуировать.

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На месте работают береговая охрана, спасательные вертолёты и медики, при этом поступают сообщения о погибших. Об этом сообщает Daily Mail.

Паром начал набирать воду после выхода из порта

Судно типа катамарана около 12:30 отплыло из порта Кирения, также известного как Гирне, и направлялось в турецкий порт Ташуджу в провинции Мерсин.

Вскоре после выхода из порта паром начал набирать воду. По сообщениям, это произошло примерно в 2–4 милях от берега.

На место происшествия оперативно направили катера береговой охраны и спасательные вертолёты турецко-кипрской береговой охраны. Также к операции были привлечены машины скорой помощи.

Министр транспорта самопровозглашённой Турецкой Республики Северного Кипра Эрхан Арикли заявил, что около 100 пассажиров уже удалось эвакуировать и доставить на берег.

"Около 100 пассажиров были эвакуированы и доставлены на берег", — сказал он местному телевидению.

По его словам, причина аварии в настоящее время устанавливается. Часть людей по-прежнему числится пропавшей без вести, а количество спасённых и тех, кого продолжают искать, меняется в ходе операции.

Поступают сообщения о погибших

Премьер-министр самопровозглашенной ТРПК Унал Устел сообщил о "нескольких жертвах", однако точное число погибших не назвал.

На обнародованных кадрах виден перевернутый в воде паром. На его оранжевом корпусе находятся люди в спасательных жилетах.

Министерство здравоохранения ТРПК сообщило, что медицинские и спасательные службы готовятся к приему пострадавших. Больницы на территории Северного Кипра также предупредили о необходимости быть готовыми оказать помощь.

Вице-президент Турции Джевдет Йилмаз заявил, что поисково-спасательная операция продолжается без перерыва.

"Сейчас нашим главным приоритетом является спасение пассажиров и экипажа", — подчеркнул он.

Как сообщал OBOZ.UA, у острова Мадура в Индонезии вспыхнул масштабный пожар на пассажирском пароме KMP Mutiara Sentosa 2, который следовал из Сурабаи в Макасар. На данный момент известно, что по меньшей мере пять человек погибли, ещё 41 считаются пропавшими без вести.

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