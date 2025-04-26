Папу Франциска похоронили в базилике Пресвятой Марии: кого допустили на закрытую церемонию. Фото

Папу Римского Франциска похоронили в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме. По данным Ватикана, закрытая церемония длилась около получаса и проходила в соответствии с предписаниями Ordo Exsequiarum Romani Pontificis.

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Об этом сообщает Sky News и CNA. Похороны возглавил кардинал-камерленго в присутствии ближайших родственников Папы и ограниченного количества лиц, определенных Ватиканом. Обряд завершился в 13:30 по римскому времени.

Все прошло скромно и достойно, как сам Франциск и желал. Он был похоронен не в соборе Святого Петра, как водится, а в базилике Санта-Мария-Маджоре. Это первый случай более ста лет, когда Папу хоронят за пределами Ватикана.

Деревянный гроб с телом Папы Франциска доставили в базилику сразу после 13:00. Торжественная процессия прошла по улицам Рима – тысячи людей выстроились вдоль маршрута. По оценкам итальянских чиновников, прощаться с Франциском вышли около 150 000 человек.

Символично, что именно базилика Санта-Мария-Маджоре стала последним убежищем Франциска – за свой понтификат он посещал ее более ста раз. Гроб похоронили в простой гробнице, где будет отчеканено только одно слово – "Франциск".

На прощальную литургию прибыли более 170 делегаций из разных стран мира, среди которых более 50 глав государств и правительств, а также тысячи верующих. Церемония прошла под усиленной защитой: на дежурстве были истребители, эсминец и антидроновые системы. Святую прощальную мессу возглавил кардинал Джованни Баттиста Ре, глава Коллегии кардиналов.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 21 апреля в возрасте 88 лет умер Папа Римский Франциск – первый иезуитский понтифик, первый Папа из Латинской Америки. С 14 февраля Франциск находился в больнице в тяжелом состоянии, хотя накануне предстал перед верующими по случаю Пасхи и в своей речи упомянул о войне в Украине.

Что делают в Ватикане после смерти Папы и как выбирают нового читайте в нашем материале. Этот процесс имеет давние традиции и глубокое символическое значение для христиан всего мира.

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