Паника и звонки в 911: как американцы отреагировали на приостановку работы TikTok, который уже снова доступен

После того, как TikTok приостановил работу в Соединенных Штатах, многих детей и подростков возмутило решение Верховного суда. Некоторые фанаты этой платформы даже звонили в службу спасения 911, чтобы пожаловаться на ситуацию либо "признаться в любви" к TikTok.

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Как написали в LatestLY, отсутствие доступа к приложению "вызвало хаос среди миллионов его пользователей". Центам 911 по всей Америке пришлось обрабатывать неэкстренные звонки, связанные с запретом TikTok.

К примеру, диспетчеру службы спасения из округа Анока (штат Миннесота) позвонил человек, который начал рассказывать о своей любви к TikTok. Его речь была "бессвязной", отметил диспетчер.

Спустя примерно 12 часов после остановки работы в США TikTok вновь появился у многих американских пользователей.

Его "возвращение" связано с позицией избранного президента Дональда Трампа, передает CNN.

"Спасибо за ваше терпение и поддержку. Благодаря усилиям президента Трампа TikTok вернулся в США!" – таким сообщением платформа поприветствовала своих пользователей.

В заявлении пресс-службы компании сказано, они "в процессе восстановления сервиса".

Команда также поблагодарила Трампа за "необходимую ясность и уверенность" и заявила, что будет работать с новым американским главой "над долгосрочным решением, которое позволит сохранить TikTok в Соединенных Штатах".

По предварительным данным, в TikTok зарегистрированы около 170 миллионов американских аккаунтов.

Ожидается, что генеральный директор TikTok Шоу Чу посетит мероприятие Трампа "Сделаем Америку снова великой" в Вашингтоне в воскресенье вечером, а затем займет почетное место на инаугурации нового президента в понедельник, 20 января.

Как писал OBOZ.UA:

– Доступ к социальной сети TikTok на территории США был ограничен вечером 18 января. Приложение стало недоступным менее чем за два часа до вступления официального запрета в силу.

– В конце 2024 года Федеральный апелляционный суд Соединенных Штатов поддержал закон, запрещающий использование TikTok в Америке, если его китайская материнская компания ByteDance не продаст свою долю в приложении.

– Кстати, Трамп во время своего первого президентского срока также пытался заблокировать загрузку этого приложения новым пользователям. В итоге он сказал, что именно он будет принимать решение о судьбе TikTok.

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