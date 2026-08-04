Операция "Матрешка": Россия развернула кампанию фейков перед выборами в Германии – DW

Накануне выборов в Германии появились фейковые новости, в которых дискредитируют кандидатов, распространяя о них ложную информацию. При этом никаких доказательств, подтверждающих такие обвинения, не приводится.

Видео дня

Выяснилось, что такую дискредитационную кампанию под названием "Матрешка" развернула Россия: в частности, с 24 июня в X, Bluesky и TikTok было обнаружено более 180 фейковых новостей. Об этом сообщило издание DW.

Что известно

В фейковых новостях кандидатов выставляли в преступном свете, приписывали им несуществующие убийства, коррупцию, организацию подпольных мероприятий, наркотики и другие преступления; никаких доказательств или отчетов в материалах не было, а видео создавалось с помощью искусственного интеллекта.

Так, например, об одном из кандидатов в земельный парламент Саксонии-Анхальт от Левой партии, студенте Эрике Штерте, в социальных сетях распространяются заявления о том, что он якобы убил свою бабушку, чтобы унаследовать ее квартиру, а также что он якобы убил веб-модель из-за ревности, и ещё он якобы организовывал подпольные ЛГБТК-секс-вечеринки в немецком университете, кроме того, он якобы помогал Веймарскому университету "Баухаус" выставлять лучшие оценки западногерманским студентам.

Обвинения не соответствуют действительности

Однако вся эта информация является фейковой и не соответствует действительности. Это подтвердили в полиции округа Бургенланд, отметив, что против Штера нет никаких обвинений и расследований.

"Представитель полиции округа Бургенланд подтвердил DW, что в отношении Штера нет подозрений в убийстве, и никаких расследований в этом направлении не ведется. Также нет сообщений о предполагаемых секс-вечеринках в университете, а также о предполагаемом скандале с оценками в Университете Баухаус-Веймара, подтвердил представитель университета", — говорится в материале.

Исследователи также заметили, что фейковые новости выходили в будние дни, а на выходных кампания прекращала свою деятельность.

По данным DW FactCheck, эти видео и новости являются частью российской операции "Матрешка", также известной как "Перегрузка".

Цель таких фейков – дискредитировать кандидатов на выборах, которые состоятся в сентябре.

"Многие из этих постов представляют собой целенаправленные попытки дискредитировать кандидатов на предстоящих земельных выборах в Саксонии-Анхальт и Мекленбурге-Передней Померании, парламентских выборах в Берлине и, недавно, местных выборах в Нижней Саксонии, которые состоятся в сентябре", – отмечается в материале.

Кроме того, в этих фейках распространялась информация о якобы опросе Евростата, в котором немцы якобы утверждают, что сожалеют о воссоединении Германии. Однако Евростат сообщил DW, что это фейковое видео, и Евростат его не создавал, да и вообще не проводил такого опроса, о котором говорится в видео.

Пророссийские партии почти не пострадали

При этом кампания почти не затронула пророссийские партии – AfD и Альянс Сары Вагенкнехт.

"Даже накануне федеральных выборов мы наблюдали, что российские кампании в целом пытались дискредитировать кандидатов от всех демократических партий и поддержать партии AfD и BSW. Поэтому то, что мы сейчас видим накануне земельных выборов, является продолжением долгосрочной российской стратегии поддержки партий, придерживающихся более пророссийских позиций, и дискредитации других партий и кандидатов", — отметила исследовательница Центра мониторинга, анализа и стратегии Юлия Смирнова.

Исследователи объяснили признаки, указывающие на российское происхождение этой информационной операции, а OSINT-проект Gnida связывает кампанию с подразделением "Шторм-1516" российской военной разведки.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что близкий соратник канцлера Германии Фридриха Мерца Торстен Фрай был избран новым лидером парламентской фракции ХДС/ХСС в Бундестаге. Он набрал 91,9% голосов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!