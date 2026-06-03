'Опасно так думать': Сикорский предостерег Испанию, что географическая удаленность не защитит от российского терроризма

Географическая удаленность от России, как в случае с Испанией, не гарантирует безопасности от дестабилизирующих действий Кремля, поскольку Москва использует широкий спектр инструментов влияния – от дезинформации до поддержки сепаратистских движений и вмешательства во внутренние дела других государств. Именно поэтому страны Западной Европы не должны считать себя защищенными только из-за отсутствия общей границы с РФ.

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Об этом заявил вице-премьер-министр и глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью испанской газете El Mundo, которое цитирует Polska Agencja Prasowa. Польский дипломат подчеркнул, что угроза со стороны России имеет много форм и касается не только тех государств, которые граничат с ней.

Российская угроза касается всей Европы

По словам Сикорского, для Польши российская угроза проявляется, в частности, через миграционное давление со стороны Беларуси и появление беспилотников, которые запускаются с территории России и Беларуси.

В то же время он признал, что Испания из-за своего географического расположения воспринимает риски иначе, чем страны восточного фланга НАТО. Однако это не означает, что Мадрид находится вне зоны влияния Кремля.

"Конечно, география имеет значение, и нормально, что угроза со стороны России воспринимается в Испании иначе, чем в Польше", – отметил министр.

Сикорский напомнил, что Россию ранее обвиняли во вмешательстве в испанскую политику из-за поддержки каталонского сепаратистского движения. Кроме того, по его словам, дестабилизация Кремлем стран африканского региона Сахель также может иметь прямые последствия для Испании из-за миграционных вызовов и вызовов безопасности.

"Поэтому опасно думать, что географическая удаленность от Москвы защищает от намерений Путина, его дезинформационных кампаний и государственного терроризма, убийств и нападений на европейской территории", – подчеркнул глава польской дипломатии.

Польша призывает увеличивать оборонные расходы

Во время интервью Сикорский также заявил, что Россия тратит значительные средства на поляризацию европейских обществ, разжигание внутренних конфликтов и распространение ложной информации.

В этом контексте польский министр отметил необходимость увеличения оборонных бюджетов стран Европы. Он напомнил, что Польша планирует тратить на оборону 4,8% ВВП, тогда как Испания остается единственной страной НАТО, которая выступает против целевого показателя Альянса на уровне 5% ВВП.

"Наша близость к России облегчает процесс перевооружения, тогда как Испания имеет другую географическую перспективу", – отметил Сикорский.

Как отметило издание, правительство Испании считает, что для выполнения оборонных обязательств перед НАТО достаточно тратить 2,1% ВВП, что уже вызвало критику со стороны ряда союзников, в частности Соединенных Штатов.

Отдельное внимание Радослав Сикорский обратил на роль Китая в современной архитектуре мировой безопасности. По его мнению, европейским лидерам стоит избавиться от иллюзий относительно нейтральности или посредничества Поднебесной.

Пекин, по его словам, пытается использовать слабые места Европы в собственных интересах.

Как сообщал OBOZ.UA, Польша понимает потенциальную угрозу со стороны России. Странаусиливает свою армию, тратит на оборону более 4,5% ВВП. Об этом заявил посол Украины в Польше Василий Боднар. Он напомнил, что Варшава – одна из лидеров среди членов НАТО по военным расходам.

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