'Они боятся': 64-летний Обама заявил, что 80% мировых проблем связаны со старыми мужчинами. Видео

Бывший президент Соединенных Штатов Барак Обама заявил, что нынешний хозяин Овального кабинета в Белом Доме, "старый" Дональд Трамп совершает "насилие против правды". 64-летний политик также добавил, что 80% проблем в мире возникли именно из-за старых людей.

Видео дня

Обама сделал это заявление, выступая на лондонской арене O2 в рамках собственных выступлений по Европе. "Насилие против правды", по его определению, Трамп совершил, когда прилюдно связал лекарства от простуды с аутизмом.

Бывший президент выложил в соцсеть Х часть своего выступления в Лондоне, и видео с его словами сразу стало вирусным в американском сегменте сети – из-за того, что Обама довольно редко пользуется интернетом. Но в первую очередь внимание людей привлек намек бывшего президента на возраст нынешнего.

Что сказал Обама

"Можно смело сказать, что 80% мировых проблем связаны со старыми людьми, которые боятся смерти и ничтожества, и не отпускают их. Они строят пирамиды и пишут свои имена на всем. Они очень волнуются по этому поводу", – сказал Обама.

Он подчеркнул, что "не говорит о ком-то конкретном", а имеет в виду "просто старых мужчин, некоторые из которых фигурируют в деле Эпштейна".

Обама действительно не назвал ни одной фамилии, но конкретизировал, что говоря о "насилии против правды", имеет в виду "выступление моего преемника в Овальном кабинете, который делает широкие заявления относительно определенных лекарств и аутизма". Он добавил, что такие заявления "старых мужчин", "несомненно подрывают общественное здоровье" и "может нанести вред беременным женщинам".

Что предшествовало

Дональд Трамп на пресс-конференции в Вашингтоне заявил, что употребление беременными женщинами Тайленола (другое название – парацетамол) и прививки детей могут вызвать последствия в виде аутизма.

Причем президент предоставлял "медицинские советы" во время официального выступления в Белом доме. В частности Трамп призвал беременных женщин не использовать Тайленол и предупредил родителей не делать детям прививки в раннем возрасте.

В свою очередь специалисты заявили, что исследования не подтвердили связи между парацетамолом и аутизмом.

Как сообщал OBOZ.UA, также Трамп заявил, что большинство американских телесетей настроены против него и формируют негативный образ. Он даже предположил, что их лицензии следовало бы отозвать.

