Нижняя палата парламента Франции поддержала закон о легализации эвтаназии: что это значит

Нижняя палата парламента, так называемая Национальная ассамблея Франции поддержала в первом чтении законопроект, который в случае его принятия позволит проводить в стране ассистированную смерть – то есть, эвтаназию. Французский президент Эммануэль Макрон уже приветствовал это решение, назвав его "важным шагом".

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Как сообщает Le Monde, за указанный законопроект проголосовали 305 депутатов, еще 199 проголосовали против. Законодательную инициативу поддержали левые и центристы, тогда как правые законодатели выступили против.

"Голосование Национальной ассамблеи (за проект закона об эвтаназии) является важным шагом. Уважая чувствительность, сомнения и надежды друг друга, постепенно открывается путь братства, на который я надеялся. С достоинством и человечностью", – прокомментировал Эммануэль Макрон решение законодателей.

Законопроект определяет условия, необходимые для "предоставления разрешения и сопровождения лица, обратившегося с просьбой использовать смертельное вещество". Среди этих условий возраст такого лица (не менее 18 лет), и гражданство (французское; или постоянное легальное проживание во Франции). Лицо должно иметь "способность выражать свои пожелания свободно и осознанно".

Однако главным условием является "наличие серьезного и неизлечимого заболевания, которое является опасным для жизни, прогрессирующим или неизлечимым" и постоянные "физические или психологические страдания".

Интересно, что сам медицинский термин "эвтаназия" в законопроекте не используется - из-за споров законодателей предпочтение было отдано словосочетанию "помощь в умирании", которое в документе описано как "самостоятельное употребление смертельного продукта".

Отдельно законодатели одобрили законопроект о паллиативной и поддерживающей помощи. Его поддержали единогласно.

Теперь оба проекта законов должен рассмотреть Сенат, то есть, верхняя палата парламента. Считается, что это произойдет уже осенью этого года.

"Я надеюсь, что текст (законопроекта) о помощи при умирании будет принят в Сенате до 2027 года, потому что это еще возможно", – отметила министр здравоохранения Катрин Вотрен. В противном случае проект вернут в Ассамблею для второго чтения в случае внесения изменений.

Как сообщал OBOZ.UA, в Нидерландах все чаще практикуют эвтаназию – смерть быстрым и безболезненным способом через введение специального вещества людям, которые страдают от боли и не хотят ее больше терпеть. Таким правом на ассистированное умирание воспользовались су пруги бывшего премьер-министра Нидерландов Дриса ван Агта и его жены Эжени Крекельберг. Обоим было по 93 года и оба имели тяжелую болезнь, но не могли жить друг без друга.

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