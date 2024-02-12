Пока смерть не разлучит нас. Бывший премьер Нидерландов с женой ушли из жизни с помощью эвтаназии: они вместе были 65 лет

В Нидерландах все чаще практикуют эвтаназию – смерть быстрым и безболезненным способом из-за вкалывания специального вещества людям, страдающим болью и не желающим ее больше терпеть. Одними из этих людей стали бывший премьер-министр Нидерландов Дрис ван Агт и его супруга Эжени Крекельберг. Им обоим было по 93 года и оба были тяжело больны, но не могли жить друг без друга.

Пара умерла вместе в один день и в одно время из-за "двойной эвтаназии", которую все чаще начали практиковать в мире и в Нидерландах, непосредственно. Впервые одновременную супружескую смерть такого типа зафиксировали в 2020 году, когда 26 человек получили эвтаназию одновременно с их партнерами, сообщает The Guardian.

Жену, с которой он прожил 65 лет, бывший премьер-министр всегда называл "моя девочка". Режиссер Джерард Йонкман рассказывал телекомпании NOS, что оба они были очень больны, но "не могли друг без друга". В 2019 году у ван Агта произошло кровоизлияние в мозг во время речи на событии памяти палестинцев. С тех пор его состояние здоровья ухудшилось.

"Тогда он сказал, что эвтаназия является вариантом, если жизнь и страдания станут невыносимыми. Его здоровье становилось все более хрупким, и он хотел сосредоточить свое внимание на жене, детях и внуках", – рассказал режиссер, часто общавшийся с бывшим премьер-министром. Он отметил, что состояние здоровья жены Эжени также резко ухудшилось.

Желание об эвтаназии тщательно обсуждалось индивидуально с каждым супругом и оба выразили твердое осознанное решение о "смерти рука об руку". Пара действительно умерла одновременно, ведь на их "процессии смерти" работали двое врачей. Похоронили Дрисса ван Агта и Эжени Крекельберг вместе.

Правительство Нидерландов работает над тем, чтобы сделать практику эвтаназии доступной широкому кругу людей благодаря кампаниям различных правозащитных групп. В апреле 2023 года родителям разрешили подвергать эвтаназии своих неизлечимо больных детей в возрасте от 12 лет.

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