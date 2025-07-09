Невидимые подводные планеры SG-1 Fantom будут 'охотиться' за российскими субмаринами: когда стартует производство

В Великобритании построят завод по производству планеров SG-1 Fantom, которые смогут обнаруживать российские подводные лодки и корабли. Заниматься строительством будет немецкая оборонная компания Helsing. А начать изготовление "подводных охотников" компания намерены уже до конца этого года.

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Об этом сообщило издание Hartpunkt. А военный портал Defense Express описал особенности подводных планеров SG-1 Fantom.

Современное производственное предприятие "Фабрика стойкости" будет расположено в британском городе Плимут. Строительство его обойдется Британии в около 477 млн долларов.

Отмечается, что Helsing представила свой подводный планер SG-1 Fathom в мае этого года. На момент презентации компания уже вела переговоры с Королевским флотом и ВМС Германии.

SG-1 Fantom – это небольшие пластиковые, а потому малозаметные, планеры. Их габариты составляют до 195 сантиметров в длину и 28 сантиметров в диаметре. Весит такой планер до 60 килограммов.

На них не устанавливают двигатель, поэтому они передвигаются по течению и могут непрерывно проводить в воде до 3 месяцев. После этого планеры вылавливают, а после восстановления их можно использовать повторно.

Для сбора разведывательной информации эти подводные дроны будут использовать установленные на них гидролокаторы и другие датчики.

За обнаружение объектов отвечает искусственный интеллект Lura, разработанный компанией Helsing. Авторы отмечают, что Lura способен обнаруживать звуковые сигнатуры в 10 раз тише, чем опытный акустик. Причем ИИ делает это в 40 раз быстрее. Поэтому планеры считают чрезвычайно эффективными для обнаружения целей.

После запуска SG-1 Fantom дрейфует на определенной глубине и сканирует окружающую среду. После обнаружения и идентификации цели дрон всплывает на поверхность, включает антенну спутниковой связи SATCOM и передает в штаб информацию о местоположении цели и ее тип.

Издание отмечает, что изначально планер разрабатывался для наблюдения за китами. Но после интеграции с искусственным интеллектом его превратили в автономный детектор субмарин.

Относительная стоимость таких планеров невысока. Благодаря этому SG-1 Fantom может изготавливаться в больших количествах, а значит контролировать значительные пространства. Эти подводные дроны становятся особенно актуальным на фоне активно растущей агрессии со стороны РФ и Китая, ведь встал важный вопрос – как защищать подводную инфраструктуру.

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