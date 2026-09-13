Немецкая журналистка притворилась поклонницей Путина и разоблачила тайных агентов РФ: теперь ей угрожают смертью

Немецкая журналистка Анжелик Герай в рамках расследования RTL создала образ пророссийской блогерши по имени "Катя". Через этот аккаунт она вышла на людей, связанных с российскими спецслужбами и предлагающих исполнителям деньги в биткоинах за выполнение заданий в Германии.

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Герай несколько месяцев поддерживала образ сторонницы российского диктатора Владимира Путина. Об этом говорится в расследовании немецкого телеканала RTL.

В соцсетях она публиковала видео в майке на фоне российского флага, прогуливалась с триколором возле Бундестага и демонстрировала восхищение Кремлем.

Такой образ привлек внимание людей, которых журналисты связывают с российской агентурной сетью. Ей начали предлагать выполнять различные задания, обещая оплату в криптовалюте.

Сначала речь шла об относительно простых поручениях. В частности, "Катю" просили фотографировать определенные объекты в Германии, забирать посылки или получать SIM-карты. Со временем задания становились серьёзнее: следить за представителями правящей партии ХДС, оборонными компаниями и некоммерческими организациями, а также собирать контактные и личные данные их сотрудников.

Российская сторона может использовать схему так называемых "одноразовых агентов". Человеку сначала предлагают небольшое и на первый взгляд законное задание, а затем постепенно повышают уровень риска. При этом исполнитель знает лишь часть общего плана. Для связи преимущественно используют Telegram.

Фейковый профиль "Кати" также привлек внимание немецкого политика Йовица Йовича из партии "Альянс Сары Вагенкнехт". Он предложил журналистке встретиться и давал советы по развитию её канала.

В частности, политик предложил ей снять видео, где она "танцует на флаге НАТО". Во время общения Йович также намекал на пророссийскую деятельность и сотрудничество с российскими спецслужбами.

Герай прямо спросила его, работает ли он с российскими спецслужбами.

"Об этом не знают. То есть теоретически я этого не знаю. А на практике знаю", — ответил Йович.

Публично немецкий политик опроверг связи с российскими спецслужбами и свою причастность к дезинформационным кампаниям.

Расследование также показало, что деятельность российской стороны не ограничивается вербовкой людей для выполнения отдельных поручений. Авторы материала говорят о более широкой гибридной стратегии, которая может включать шпионаж, кибератаки, диверсии, пропаганду и использование "одноразовых агентов".

После того как Герай раскрыла истинную цель аккаунта и сообщила, что "Катя" была вымышленным персонажем, она получила угрозу.

"Если попробуешь сбежать, получишь пулю!", — пригрозили блогерше.

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