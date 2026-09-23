Не только Тайвань: посол Китая в США назвал «красные линии» перед саммитом Трампа с Си Цзиньпином

Тайвань и права человека являются для Китая "красными линиями", которые нельзя пересекать. Накануне саммита президента США Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина Пекин также назвал еще две сферы, которые считает принципиальными: пути и системы развития, а также права на развитие.

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Об этом посол Китая в США Се Фэн написал в официальной газете правящей Коммунистической партии People's Daily, сообщает Reuters. В день, когда Си Цзиньпин должен был отправиться в Вашингтон, дипломат заявил, что урегулирование разногласий между двумя странами зависит от добросовестности, а США должны прекратить использовать такие предлоги, как национальная безопасность, экономические дисбалансы и принудительный труд, чтобы сдерживать Китай.

Какие вопросы Китай назвал "красными линиями"

По словам китайского посла, суверенитет, безопасность и интересы Китая в сфере развития не могут быть нарушены. Он назвал четыре вопроса, которые, по мнению Пекина, не должны подвергаться сомнению: Тайвань, демократия и права человека, пути и системы развития, а также права на развитие.

"Китай стремится к мирному развитию и надеется, что США также будут двигаться в этом направлении", — заявил Се Фэн.

Он также отметил, что сотрудничество между Китаем и США приносит пользу обеим сторонам, тогда как конфронтация наносит им обоим ущерб.

Китай считает демократически управляемый Тайвань своей территорией, хотя правительство в Тайбэе оспаривает такие претензии Пекина.

Напряженность вокруг Тайваня

США являются важнейшим поставщиком оружия и международным партнером Тайваня. Китай неоднократно требовал прекратить продажу американского оружия острову.

После майского саммита в Пекине с Си Цзиньпином Трамп заявил, что отложил новый пакет вооружений для Тайваня стоимостью около 14 млрд долларов, назвав его "очень хорошим козырем для переговоров".

Высокопоставленный представитель службы безопасности Тайваня заявил журналистам, что Пекин рассматривает задержку американских поставок оружия как прямой способ замедлить военное наращивание страны. По его словам, это дает Китаю больше возможностей усиливать давление в районе Тайваня, Японии и Филиппин.

Китай также может предложить США ряд стимулов, в частности, закупку американских товаров или шаги по снижению напряженности на Ближнем Востоке, чтобы убедить Трампа, что сокращение военных обязательств США в регионе может обеспечить более широкое сотрудничество с Пекином, считает тайваньский чиновник.

По его словам, Китай значительно увеличил количество военных, береговых охранных и исследовательских кораблей вокруг Тайваня, в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. Также Пекин собирает данные, в частности о подводных кабелях, которые могут быть использованы в ходе войны.

В китайском МИД, со своей стороны, заявили о "решительном противодействии" продаже американского оружия Тайваню, назвав тайваньский вопрос "ядром основных интересов" Китая и политической основой китайско-американских отношений.

Китай никогда не отказывался от применения силы для установления контроля над Тайванем, хотя заявляет, что отдаёт предпочтение "мирному воссоединению".

Представительница Управления по делам Тайваня КНР Чжу Фэньлянь заявила, что именно Тайвань "намеренно" обостряет конфронтацию. По её словам, стремление к независимости является главной причиной подрыва мира и стабильности в Тайваньском проливе.

В Китае раскритиковали подход США

Отдельно People's Daily опубликовала комментарий, в котором назвала "ошибочными" представления Вашингтона о Китае. В материале говорится, что неспособность США отказаться от концепции "стратегической конкуренции" является основной причиной сложностей в отношениях между двумя странами.

"Извилистый путь, который прошли китайско-американские отношения в последние годы, ясно показывает, что ошибочное восприятие Китая со стороны США и их нежелание отказаться от концепции "стратегической конкуренции" являются фундаментальной причиной повторяющихся трудностей", — говорится в комментарии.

В материале также призвали обе стороны сохранять благоприятную динамику в отношениях, которая была достигнута "большой ценой", и устранять препятствия.

"В частности, американская сторона должна обеспечить последовательность и стабильность своей политики, выполнять свои обязательства и привносить определенность в двусторонние отношения", – отметили в "Жэньминь жибао".

Напомним, Китай угрожал отменить встречу Си Цзиньпина с Дональдом Трампом, если США одобрят новые поставки оружия Тайваню. В Пекине подчеркивали, что тайваньский вопрос является "красной чертой" в отношениях с Вашингтоном.

Как писал OBOZ.UA, Си Цзиньпин должен прибыть в Вашингтон 23 сентября, а официальные переговоры с Дональдом Трампом запланированы на 24 сентября. Одним из ключевых вопросов встречи может стать поставка оружия США Тайваню.

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