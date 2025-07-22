'Не едьте в Россию': Польша предупредила своих граждан об опасности пребывания на территории РФ

В Польше призвали своих граждан воздержаться от поездок в Россию. Причины заключаются не только в войне РФ против Украины, но и в том, что Москва признала Польшу враждебным государством.

Видео дня

Из-за сокращения дипломатического представительства Польши в государстве-агрессоре официальная Варшава просто не сможет помочь своим гражданам выехать из РФ в случае закрытия границ. Призыв не ехать в РФ и по возможности как можно быстрее покинуть территорию государства-агрессора, был опубликован на ресурсах польского Министерства иностранных дел.

"Не езжайте в Россию. Граждане Республики Польша, которые также имеют гражданство России, считаются согласно российскому законодательству исключительно гражданами Российской Федерации", – говорится в сообщении МИД Польши в сети Х.

Аналогичный призыв польские дипломаты делали и 18 июля.

Что известно

МИД Польши призвал поляков воздержаться от любых поездок в Россию из-за войны в Украине и признания Польши властями Российской Федерации враждебным государством.

Отдельно польские дипломаты обратились к тем согражданам, которые живут на территории РФ

"Мы рекомендуем гражданам Польши, проживающим в России, покидать ее территорию доступными коммерческими и частными средствами, если их личные, семейные или профессиональные обстоятельства не требуют от них оставаться в стране. Из-за постоянного сокращения численности польского дипломатического и консульского персонала в России в результате решения местных властей отозвать разрешение на деятельность Генеральных консульств в Санкт-Петербурге и Кенигсберге, возможности предоставления прямой консульской помощи гражданам Польши становятся все более ограниченными, и может возникнуть необходимость поездок в очень отдаленные консульские учреждения", – указано в сообщении.

Также в МИД напомнили, что те граждане Польши, которые не зарегистрировали поездку в РФ в системе Odyseusz, подвергаются вероятности существенного осложнения консульского вмешательства в кризисных ситуациях.

"В случае резкого ухудшения ситуации с безопасностью, закрытия границ или других непредвиденных обстоятельств эвакуация может оказаться значительно сложнее или даже невозможной", – отметили в МИД Польши.

Среди причин, которые могут осложнить положение для поляков на территории РФ, дипломаты назвали приостановку прямых рейсов между Польшей и Россией, очень ограниченные возможности путешествовать в Польшу и из Польши, отсутствие или крайне ограниченный доступ к средствам, хранящимся в Польше (например, невозможность пользоваться польскими платежными карточками), а также действия российских властей, среди которых в МИД Польши назвали "произвольные задержания, обыски мобильных телефонов и потенциальный запрет на выезд из России для лиц с двойным гражданством".

"Всегда носите с собой документы: паспорт и миграционную карточку. Граждане Польши, которые также имеют гражданство России, согласно российскому законодательству считаются исключительно гражданами Российской Федерации. В нынешних обстоятельствах объявление российскими властями военной мобилизации может также касаться лиц с двойным гражданством. В Российской Федерации действует полный запрет на фотографирование объектов, связанных с государственной безопасностью, включая отделения полиции, аэропорты, военные объекты и другие государственные учреждения. За нарушение этого запрета вас могут привлечь к уголовной ответственности", – предостерегли дипломаты.

Что предшествовало

На днях Польша вызвала "на ковер" представителя посольства России из-за прилета по заводу польской компании в Виннице во время одного из недавних массированных ударов врага.

Между тем в РФ не прекращают мечтать о нападении на Польшу, как только "придет время". В частности, такие заявления публично делают депутаты госдумы РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!