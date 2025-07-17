Польша вызвала "на ковер" представителя посольства России из-за прилета по заводу польской компании в Виннице
В Польше вминистерство иностранных дел вызвали представителя посольства РФ из-за обстрела завода польской компании Barlinek в Виннице в ночь на 16 июля. Ему было сообщено, что атака на предприятие, принадлежащее Польше и занимающееся только гражданским производством, является нарушением международного права.
Об этом в четверг, 17 июля, сообщил представитель МИД Польши Павел Вронский. По его словам, российский дипломат был вызван в среду, 16 июля.
Перед этим ночью ударные дроны РФ попали в польское предприятие в Виннице, которое производит напольные покрытия.
"Министерство иностранных дел Польши вчера сообщило представителю посольства Российской Федерации, что нападение на завод "Барлинек" в Виннице, который принадлежит Польше и занимается исключительно гражданским производством, является нарушением международного права", – говорится в заявлении.
Что известно об атаке по заводу Barlinek в Виннице
В ночь на среду, 16 июля, армия России атаковала Винницу. В городе прогремели взрывы, сообщалось о попадании в объекты гражданской инфраструктуры и восьми пострадавших.
Руководитель МЧС Польши Радослав Сикорский днем информировал, что БПЛА россиян атаковали завод польской компании Barlinek в Виннице.
По словам директора завода, удар был осуществлен намеренно, с трех направлений. В результате обстрела есть раненые, двое получили тяжелые ожоги.
Сикорский заявил, что преступная война РФ приближается к границам Польши.
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