Навроцкий анонсировал законопроект о приравнивании 'бандеровского символа' к нацистским и коммунистическим: что известно

Президент Польши Кароль Навроцкий хочет приравнять "бандеровскую символику" к нацистской и коммунистической, то есть запретить ее приобретение, хранение и распространение законодательно. Политик анонсировал соответствующий проект поправок в Уголовный кодекс Республики Польша.

Об этом Навроцкий заявил на брифинге для прессы в понедельник, 25 августа, передает WP Wiadomości. Он не уточнил, что имеет в виду под "бандеровским символом", однако ранее президент призвал Сейм запретить "бандеровский флаг", говоря о красно-черном знамени украинской национально-освободительной революции.

Навроцкий пытался разрекламировать свой законопроект, утверждая, что он содержит "фундаментальный компонент для поляков".

"Чтобы искоренить российскую пропаганду и установить польско-украинские отношения, основанные на настоящем партнерстве, взаимном уважении и взаимной чуткости, я считаю, что нам следует включить в законопроект четкий лозунг: остановить "бандеровство". Мы должны приравнять "бандеровский символ" в Уголовном кодексе к символам, соответствующим немецкому национал-социализму, общеизвестному как нацизм, и советскому коммунизму", – объявил политик.

Кроме этого, он продвигает изменения в закон о польском Институте национальной памяти, чтобы создать "Комиссию по преследованию преступлений против польской нации в связи с преступлениями ОУН-УПА".

Президент Польши уверен, что вышеперечисленные решения отвечают интересам граждан, а также добрых отношений с Украиной, которые должны строиться на принципах справедливости, правды и вопреки российской пропаганде.

Дополнительно президентский законопроект предусматривает продление срока получения гражданства с трех до десяти лет, а также повышение наказания за незаконное пересечение границы до пяти лет лишения свободы.

Что предшествовало

В субботу, 9 августа, концерт беларуского исполнителя Макса Коржа в Варшаве завершившийся скандалом едва ли не межгосударственного значения. Резкую реакцию стороны представителей польских властей вызвали действия зрителей: они развернули красно-черный флаг ОУН-УПА.

Правоохранители страны утверждают, что к провокации причастны 63 человека. Из них 57 – украинцы, остальные – беларусы. Посол Украины в Польше Василий Боднар объяснил, что расследование против граждан Украины связано не с флагом, а с хулиганскими действиями, употреблением наркотиков и нарушением общественного порядка.

– 25 августа Кароль Навроцкий также наложил вето на закон о помощи гражданам Украины. Он требует ограничить помощь по программе выплат на детей "800+" и медицинское страхование для нетрудоустроенных украинцев.

– Кроме того, как разъяснил министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский, решение президента имеет прямое влияние на доступ к критически важной интернет-связи: Варшава не сможет финансировать Starlink для Украины.

