Москва использует санкции ЕС с целью увеличить зависимость Беларуси от России, а также раширить всестороннюю экспансию, которая больно бьет по военной, промышленной и экономической сферах Республики. Беларусь завязла в изоляции от внешнего мира, что в первую очередь отражается на комфорте населения Беларуси, которое элементарно изьявляет желание покинуть страну. Огромные очереди для получения визы, отказы и бесконечная бюрократия составляют не самую большую проблему для Беларуси.

Учитывая то, что из 14 пограничных переходов открыты лишь 5, можно сделать вывод, что мир не горит желанием пособничать Беларуси и странам, использующим Республику как транзит, развивать свою экономику и сотрудничество с цивилизованными странами. Учитывая то, что деньги от импорта составляют большой процент бюджетных, экономическая авантюра Лукашенко и Путина играет злую шутку снова и снова,а положение государства только ухудшается.

Что касается экономика страны, то она продолжает страдать и довольствоваться дешевым импортом в Россию, по цене, в несколько раз меньше чем в страны Европы. Очевидно, что друзья Лукашенко принимают его за дурака, которому можно всучить фантик вместо конфеты. .

90% импорта страны полностью зависит от РФ, особенно после введения Литвой запрета на ввоз и транзит агротоваров, например зерновых и масличных культур. Это решение Литвы послужило сигналом и для других стран ЕС документально заверить ограничения Беларуси на реализацию своих товаров. Таким образом, Еврокомиссия обнародовала отдельную декларацию, которая регламентирует трафик беларуских товаров, а именно определяет огромную пошлину на зерно и продукты их переработки на товары России и Беларуси. Если для РФ такие ограничения не несут огромных убытков, то для Беларуси размер пошлины в 95 евро на тонну или же 50% от стоимости товара является большим ударом по экономике.

В свою очередь Украина, Литва и Польша априори запретили любую реализацию беларуских товаров на территории своих стран. Лидеры обьяснили решение тем, что предпочитают реализацию отечественных производителей, а также строго не поддерживают финансирование страны, которая всецело вкладывается в Россию, так как уверены, что в результате деньги будут направлены на армию Российской Федерации и её нужды.

В таком случае Республике остаётся лишь поставлять свою продукцию в страны, которые не отвернулись от Беларуси за прямую поддержку войны в Украине, а именно – Российскую Федерацию, Китай, Никарагуа, Южно-Африканскую Республику. Только вот проблема, овощи Беларуси за океаном никому не нужны, а Китай спокойно может заказать все необходимое у подружки-России. Таким образом Беларусь снова пасёт задних и может реализовать свою продукцию в России, по ценам, которые неприлично ниже чем недавно релевантные предложения стран ЕС.