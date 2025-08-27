'Наши сердца красно-бело-зеленые': у Орбана раскритиковали мэрию Будапешта из-за сине-желтой иллюминации моста. Фото

Представители партии "Фидес", лидером которой является премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, раскритиковали мэрию Будапешта из-за сине-желтой иллюминации Цепного моста в День Независимости Украины. В частности, представитель фракции правящей партии Бела Радич возмутился действиями мэра Будапешта Гергея Карачоня, "особенно когда президент Украины угрожал Венгрии".

Об этом сообщает Hirado. Радич подчеркнул, что "наши сердца красно-бело-зеленые", имея в виду цвета венгерского флага.

Что известно

"Что делает руководитель города, когда его собственный народ подвергается угрозам и шантажу со стороны страны? По словам Гергея Карачоня, ответ заключается в том, чтобы одеть один из самых известных мостов и символов нашей замечательной страны, Цепной мост, в цвета страны, которая угрожает", – подчеркнул он.

Представитель партии "Фидес" также заявил: если кто-то нападает и угрожает нашему народу, мы должны защищать венгров, а не представлять интересы украинцев.

"Наши сердца красно-бело-зеленые, мы работаем для всех венгров", – сказал он.

Радич напомнил, что Венгрия решила не поддерживать ускоренное вступление Украины в ЕС. В то же время, по его словам, обязанность мэра столицы – отстаивать интересы венгерского народа. Депутат также раскритиковал тот факт, что Цепной мост был подсвечен в цвета украинского флага именно в день, когда "Украина угрожала нашей стране".

Политик обратил внимание и на внутренние проблемы города: сообщения о возможном банкротстве Будапешта, нашествие крыс в нескольких районах и случаи возгорания автобусов. По его мнению, первоочередной задачей мэра должно быть эффективное управление городом, а не символические жесты в поддержку Украины.

Тему подсветки Цепного моста в цвета украинского флага прокомментировала и Александра Сенткирайи, лидер парламентской группы "Фидес" в столице, которая в воскресенье вечером опубликовала соответствующее сообщение на своей странице в Facebook.

"В день, когда украинский президент угрожал Венгрии, мэр одел Будапешт в украинские цвета. Это позор. Можно быть глобалистом, можно быть либералом, можно быть левым, но можно быть настолько чувствительным к фундаментальным интересам венгров и Венгрии – вот в чем заключается новая глубина. Во-первых, возможно, мэру стоит убедиться, что автобусы Будапешта не взрываются и не горят, как фейерверки", – говорится в сообщении.

Что известно о партии

Фидес — Венгерский гражданский союз – венгерская правая, национал-консервативная партия. Одна из двух крупнейших политических партий Венгрии, которая создана 30 марта 1988 года. По своей идеологии является правоцентристской и консервативной. Является членом и группы Патриоты за Европу и Центристского демократического интернационала. До 2021 входила в Европейскую народную партию. Лидер партии Виктор Орбан.

Что предшествовало

"Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией. А теперь существование дружбы зависит от позиции Венгрии", – заявил Владимир Зеленский 24 августа, в ответ на вопрос, не появились ли новые рычаги влияния на Будапешт в вопросе разблокирования вступления Украины в ЕС.

Украинский лидер не уточнил, шла ли речь о политических отношениях с премьером Виктором Орбаном, или о нефтепроводе "Дружба", который несколько раз повредили украинские дроны.

В ответ глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Зеленский использовал День Независимости Украины, чтобы "угрожать Будапешту".

Министр иностранных дел Андрей Сибига ответил своему венгерскому коллеге Петеру Сийярто на требование прекратить атаковать нефтепровод "Дружба". Он подчеркнул, что Будапешт должен "стать независимым".

Напомним, в ночь на 13 августа дроны военной разведки Украины атаковали в городе Унеча Брянской области одноименную нефтеперекачивающую станцию. "Унеча" является ключевым узлом магистральной сети нефтепроводов "Дружба" и сейчас обеспечивает военную логистику российской армии.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на понедельник, 18 августа, Силы обороны Украины нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Никольское" в Тамбовской области России. На объекте вспыхнул пожар, перекачка нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" была остановлена. В Генеральном штабе подчеркнули, что нефтеперекачивающая станция "Никольское" относится к экономической инфраструктуре России и используется для обеспечения ее оккупационных войск.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто вечером во вторник, 19 августа, заявил о возобновлении поставок российской нефти в Будапешт по трубопроводу "Дружба". Он выразил благодарность России за это.

