Надежда на мир? Что означает признание Палестинского государства и почему многие страны пошли на этот шаг именно сейчас

Премьер-министры Канады и Великобритании объявили об официальном признании Палестины, став первыми странами G7 с таким шагом. Этот жест носит символический характер и не меняет реальной ситуации на Западном берегу и в Газе.

Журналисты BBC Украина отмечают, что решение стран Большой семерки является частью координации международной политики в отношении палестино-израильского конфликта. В то же время эксперты отмечают, что признание носит скорее символический характер и не обеспечивает фактического контроля над территориями.

Признание Палестины

Канада официально признала Палестинское государство и предложила сотрудничество для построения мирного будущего для Палестины и Израиля. Вслед за ней Великобритания и Австралия подтвердили свое решение, а Франция планирует сделать это на Генеральной Ассамблее ООН.

Символический характер шага

Признание носит символический характер, поскольку Палестина не имеет международно определенных границ, столицы и армии. Западный берег контролируется Израилем, а в Газе продолжается война, что ограничивает фактический суверенитет палестинской администрации.

Международный контекст

Палестина в настоящее время признана примерно 75% государств-членов ООН и имеет статус "государства-постоянного наблюдателя", что позволяет участвовать в деятельности организации без права голоса. Поддержку Палестине окажут четыре из пяти постоянных членов Совета Безопасности, включая Китай и Россию, которые признали ее еще в 1988 году.

Реакция США и Израиля

США, главный союзник Израиля, выразили решительное несогласие с этим шагом, опасаясь, что он может осложнить мирные переговоры и спровоцировать дальнейшие конфликты на Западном берегу. В то же время сторонники Палестины считают признание важным моральным и политическим заявлением, даже если оно не меняет ситуацию на местах.

Условия признания

Канада подчеркивает, что ее поддержка зависит от реформ, проведения выборов и демилитаризацииПалестинского государства. Великобритания отметила, что признает Палестину при условии, если Израиль не будет осуществлять действий, усложняющих мирный процесс и нарушающих права палестинцев.

Признание Палестины европейскими государствами

Как сообщал OBOZ.UA, 23 сентября несколько европейских стран – Бельгия, Люксембург, Монако, Мальта и Андорра – объявили об официальном признании Государства Палестина во время мероприятий в Нью-Йорке. Это подчёркивает поддержку подхода двух государств как пути к миру и безопасности на Ближнем Востоке.

Канцлер Германии Фридрих Мерц пока не планирует признавать Палестину, но призвал Израиль прекратить боевые действия в Газе и предоставить гуманитарную помощь.

