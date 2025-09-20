Над головами людей ревели самолеты: в Сербии состоялся масштабный военный парад

Масштабный военный парад состоялся 20 сентября в столице Сербии Белграде – около десяти тысяч военных продемонстрировали свои танки, ракетные системы и истребители. По словам официальных лиц страны, этот парад стал крупнейшей демонстрацией военной силы страны в ее истории.

Принимал парад президент страны Александар Вучич. Он отметил, что эта демонстрация подчеркнула способность Сербии защищать свою независимость и суверенитет и действовать как фактор сдерживания для любого агрессора.

Колонны войск и военная техника, в том числе гусеничные танки прошли по центру города, а над головами горожан ревели самолеты и с неба спускались парашютисты.

Что демонстрировали на параде

На параде были представлены как оружие сербского производства, так и ракетные установки из Израиля, беспилотники, приобретенные у Объединенных Арабских Эмиратов. Танки и зенитные системы, которыми хвастались военные, были поставлены Россией и Китаем соответственно.

Однако российская техника, так плохо показав себя в Украине, военных экспертов не заинтересовала. Вместо этого они обратили внимание на израильскую систему PULS. Это универсальная ракетная артиллерийская платформа, способная стрелять одновременно различными боеприпасами с разной дальностью и полезной нагрузкой. Ее дальность поражения – 300 километров.

Еще одною неожиданностью стало появление нескольких истребителей Rafale французского производства. Напомним, что Сербия заказала 12 таких многоцелевых самолетов, однако поставка их сербам лишь запланирована на ближайшие годы.

Что еще происходило на параде

Как отмечает АР, тысячи протестующих, которые уже более 10 месяцев устраивают антикоррупционные протесты против Вучича и его правительства, также были на параде. Однако устраивать акции протеста им помешала полиция, поэтому они "присоединиться к другим зрителям парада".

Как сообщал OBOZ.UA, в Сербии продолжаются массовые протесты, на улицы сербских городов вышли тысячи людей. Сейчас они уже превратились в беспорядки, продолжаются жесткие столкновения между протестующими и силовиками. Количество пострадавших с обеих сторон уже превысило две сотни человек.

Вучич даже сделал заявление о досрочных выборах на фоне протестов в стране. До этого саму идею досрочных выборов Вучич категорически отвергал.

