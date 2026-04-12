На Гаити в крепости случилась давка, унесшая жизни минимум 30 человек

По меньшей мере 30 человек погибли из-за давки и паники в цитадели Лаферьер на Гаити. Трагедия произошла 11 апреля во время мероприятия, на котором собралась, в основном молодежь.

Об этом, ссылаясь на заявления министра культуры Гаити Эммануэля Менара, сообщают медиа. Чиновник не уточнил точное количество пострадавших, однако отметил, что раненые получают необходимую помощь, а спасатели продолжают искать пропавших.

Предварительно известно, что люди скопились у единственного входа в Цитадель Лаферьер. Впоследствии, между теми, кто заходил и выходил, возникла давка, из-за которой произошла паника. По данным местных медиа, десятки людей получили травмы и были госпитализированы.

В службе гражданской защиты отмечают, что количество жертв может возрасти, ведь часть людей до сих пор считается пропавшей без вести.

Заметим, цитадель Лаферьер это известная историческая достопримечательность. Ее возвели в начале XIX века бывшие рабы как символ борьбы против французского колониального господства. Сооружение входит в список мирового наследия ЮНЕСКО. После массовой давки здание временно закрыли на неопределенное время.

