На Филиппинах проснулся опасный вулкан Майон: началась массовая эвакуация

На Филиппина 3 мая произошло мощное извержение одного из самых активных вулканов страны Юго-Восточной Азии – Майон. Всего за считанные часы несколько городов в провинции Албай были засыпаны пеплом, что нарушило движение транспорта.

Тысячи людей начали эвакуировали с прилегающих населенных пунктов. Об этом сообщает Bloomberg.

Стихийное бедствие на Филиппинах

Правительство сообщило об эвакуации тысяч людей из района к югу от Манилы после извержения вулкана. Кроме того, власти рекомендовали населению держаться подальше от опасной зоны радиусом шесть километров.

Институт вулканологии объявил третий уровень опасности по пятибалльной шкале в связи с сообщением об активности и кратковременных фонтанах лавы из одного из самых активных вулканов страны Юго-Восточной Азии. Было объявлено предупреждение о возможности оползней и лавовых потоков.

По данным Министерства социального обеспечения и развития, в эвакуационных центрах сейчас размещено около 1500 семей. По предварительной информации, пепел после извержения может засыпать города в радиусе несколько десятков километров.

Что известно о вулкане

Майон – один из самых активных и живописных вулканов в мире. Он расположен на острове Лусон на Филиппинах и известен своей практически идеальной конической формой. Вулкан считается классическим стратовулканом.

Высота около 2462 метров над уровнем моря. Активный стратовулкан, расположенный на границе Филиппинской и Евразийской плит (часть "Огненного кольца"). Это самый активный вулкан на Филиппинах. За последние 400 лет он извергался более 50 раз.

Самое катастрофическое извержение в истории вулкана было в 1814 году. Потоки лавы и пепел полностью уничтожили город Кагсава. Единственное, что уцелело и стоит до сих пор как напоминание о трагедии – это колокольня местной церкви.

В 2018 году около 80 тыс. человек были эвакуированы из-за мощных выбросов пепла и фонтанов лавы. Майон опасен не только из-за лавы. Основные угрозы включают раскаленные смеси газа, пепла и камней, которые несутся вниз по склону на огромной скорости.

