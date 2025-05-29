Могли готовить убийство: в Германии задержали трех иностранцев, которые шпионили за ветераном ВСУ по заказу России

В Германии задержали трех иностранцев по подозрению в шпионаже в пользу страны-агрессора России. Предполагается, что они работали по заказу российских спецслужб и следили за ветераном Сил обороны Украины.

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Об этом пишет немецкое издание Tagesschau. Отмечается, что Федеральная прокуратура во Франкфурте-на-Майне предъявила трем фигурантам обвинения – это граждане России, Армении и Украины.

Как пишут журналисты, армянин в начале мая 2024 года получил задание шпионить за человеком, проживающим в Германии, который воевал на стороне Вооруженных сил Украины после начала российского полномасштабного вторжения. Он завербовал двух предполагаемых сообщников для этой цели.

В июне 2024 года подозреваемые организовали встречу с потенциальной жертвой в кафе в центре Франкфурта. Однако экс-военный перед этим обратился в полицию Германии и не пришел на встречу.

Прокуратура не исключает, что конечной целью операции было его заказное убийство украинского военного.

Вскоре трех подозреваемых задержали и поместили под стражу. Им предъявили обвинения в сотрудничестве с иностранной разведывательной службой.

"Обвиняемые были арестованы сотрудниками Управления уголовной полиции земли Гессен. С тех пор они находятся под стражей. Федеральная прокуратура подозревает, что шпионская операция была направлена ​​на подготовку к дальнейшим разведывательным операциям в Германии. Предполагается, что целю могло быть даже убийство", – пишет Tagesschau.

Как сообщал OBOZ.UA, Эстония депортировала и передала украинским властям гражданина нашего государства Станислава Матлака, который поддерживал контакты с российской ФСБ. Ему был аннулирован вид на жительство.

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