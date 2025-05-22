Эстония депортировала гражданина Украины за сотрудничество с ФСБ: все подробности

Эстония депортировала и передала украинским властям гражданина нашего государства Станислава Матлака, который поддерживал контакты с российской ФСБ. Ему был аннулирован вид на жительство.

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Об этом сообщило издание ERR. Отмечается, что такое решение было принято по предложению Полиции безопасности Эстонии (КаПо) Департамент полиции и пограничной охраны из соображений национальной безопасности.

Кроме того, установлено, что Станислав Матлак имел контакты с российской спецслужбой ФСБ и своими действиями поддерживал агрессию России против Украины. Департамент полиции и пограничной охраны выдворил Матлака с территории Эстонии и передал его украинским властям для дальнейших действий.

"Все иностранные граждане, проживающие и находящиеся в Эстонии, а также граждане Эстонии обязаны сообщать Полиции безопасности о контактах с иностранными спецслужбами", – добавила пресс-секретарь КаПо Марта Тууль.

В ведомстве напомнили, что Эстония – демократическая страна, в которой государство поддерживает людей.

"Важно, чтобы люди сами проявили инициативу и волю, чтобы освободиться из ловушек, в которые они попали со стороны враждебных спецслужб, и обратились в Полицию безопасности по адресу [email protected]", – добавила Тууль.

Матлак проживал в Эстонии на основании вида на жительство с 2019 года.

Ранее сообщалось, что в США разработали план добровольной депортации, согласно которому более 200 000 украинцев могут быть возвращены на родину. Тем, кто согласится уехать самостоятельно обещают выплатить по $1000, ведь программа уже предусматривает финансирование в размере $250 миллионов.

Напомним, что в феврале 2025 года Словакия депортировала 59-летнего гражданина Украины якобы из-за его связи с украинскими спецслужбами и организованной преступностью одновременно. Ему запрещен въезд в Словакию и страны Шенгенской зоны на два года.

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