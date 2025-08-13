Мирное соглашение Трампа не выполняется: в ДР Конго возобновились боевые действия

На востоке Демократической Республики Конго возобновились масштабные боевые действия между боевиками группировки М23 и правительственными силами. Беспорядки начались, несмотря на подписанное мирное соглашение в конце июня этого года с участием президента США Дональда Трампа.

Видео дня

Об этом сообщает The Defense Post. Каждая из сторон обвиняет другую в нарушении договоренностей.

Детали столкновений

Боевые столкновения вспыхнули вблизи города Мулламба в провинции Южное Киву и быстро переросли в использование тяжелого вооружения правительственными силами и боевиками, которых поддерживает Руанда.

Власти Конго заявляют о почти ежедневных нападениях группировки M23, тогда как повстанцы утверждают, что в регион перебросили дополнительные подразделения армии ДР Конго.

В МИД Конго сообщили о готовности ответить на любые провокации со стороны M23. В свою очередь, представитель повстанцев Лоренс Канюка охарактеризовал действия правительственных войск как "наступательные маневры, направленные на масштабную войну".

Что предшествовало

27 июня министры иностранных дел Руанды и Демократической Республики Конго подписали мирное соглашение, заключенное при содействии США и Катара. Это произошло в Вашингтоне в присутствии президента США Дональда Трампа. Ожидалось, что прекращение огня откроет путь для западных инвестиций и предоставит Америке доступ к полезным ископаемым в ДР Конго.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале марта стало известно, что Соединенные Штаты Америки ведут переговоры о редкоземельных минералах с еще одной страной, которая находится в состоянии войны. Речь шла о ДР Конго.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!