'Мир меняется': разведка Британии MI6 запускает в даркнете платформу для вербовки агентов в России и других государствах

Британская разведка MI6 объявила о запуске нового специализированного портала в даркнете, предназначенного для вербовки агентов, в частности в России и других государствах. Платформа под названием Silent Courier должна обеспечить безопасный обмен сообщениями и упростить процесс привлечения новых сотрудников разведывательных служб.

Видео дня

Об этом сообщает ВВС. По данным МИД Великобритании, запуск портала направлен на укрепление национальной безопасности и повышение эффективности работы MI6 в мире, где угрозы становятся все более сложными.

Пользователи смогут безопасно передавать информацию, касающуюся терроризма или враждебной разведывательной деятельности, получив доступ к платформе через защищенные каналы.

Ожидается, что речь главы MI6 сэра Ричарда Мура, посвященная запуску портала, состоится в Стамбуле в пятницу утром. Мур передаст бразды правления Блезу Метревели позже в этом месяце.

Министр иностранных дел Иветт Купер в канун запуска подчеркнула, что национальная безопасность является приоритетом правительства, а современные технологии позволяют MI6 всегда быть на шаг впереди противников.

Пользователям советуют заходить на портал через надежные VPN и изолированные устройства. Инструкции по работе с платформой будут опубликованы на проверенном канале MI6 в YouTube.

При этом аналитики отмечают, что британский шаг продолжает практику американского ЦРУ, которое в 2023 году также использовало соцсети и онлайн-каналы для выявления потенциальных российских агентов. Однако предыдущий опыт показал риски: ЦРУ понесло значительные потери агентов в Китае после раскрытия их связей через даркнет.

Как сообщал OBOZ.UA, в Техасе арестовали 22-летнего военнослужащего армии США Тейлора Адама Ли за попытку передать России конфиденциальную информацию об американских боевых танках M1A2 Abrams. Собранные им данные могли сыграть в пользу российским оккупантам, поскольку Вашингтон предоставил вариант такой бронетехники Силам обороны Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!