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Мечты о сексе с дочерью Иванкой и объективизация девочек: несколько причин, почему Трампа подозревают в педофилии

OBOZ.UA
Новости. Мир
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Мечты о сексе с дочерью Иванкой и объективизация девочек: несколько причин, почему Трампа подозревают в педофилии

После бурного "романа" тандем президента США Дональда Трампа и американского миллиардера Илона Маска, который помог ему прийти к власти, распался. Причем произошло это громко: с виртуальным "битьем посуды" и взаимными обвинениями.

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Среди взаимных упреков, обвинений и оскорблений эффект настоящей бомбы произвело заявление Маска о якобы причастности действующего президента США к "делу Эпштайна" – американского финансиста, которого в США признали виновным в организации проституции, изнасилованиях и торговле несовершеннолетними девушками для сексуальных утех богачей с педофильскими наклонностями.

Какую именно степень причастности Трампа к этой отвратительной истории имел в виду Маск – неизвестно. Однако за годы публичности этот эксцентричный американский бизнесмен и политик успел наговорить немало тревожного. OBOZ.UA собрал публичные заявления Трампа, заставляющие задуматься: а все ли так с главой самой мощной страны в мире и с его реальными предпочтениями?

Дело Эпштейна: в чем суть и при чем здесь Трамп

Уроженец Нью-Йорка Джефри Эдвард Эпштайн, американский финансист и филантроп, основатель компании J. Epstein & Co, впервые был арестован в 2008 году и признал себя виновным по двум обвинениям в организации проституции. Тогда его осудили за изнасилование 14-летней девушки, а впоследствии жертвами Эпштайна признали 36 несовершеннолетних девушек. От них финансист по условиям "мировых соглашений" откупился суммами от 50 тыс до 1 млн долларов – и через 18 месяцев вышел из тюрьмы.

А 6 июля 2019 года Эпштайна снова арестовали, на этот раз по обвинению в торговле несовершеннолетними во Флориде и Нью-Йорке. В субботу 10 августа 2019 года он был найден мертвым в тюремной камере.

С тех пор американское общество требовало полного обнародования "файлов Эпштайна": так в США называют документы с именами влиятельных политиков, бизнесменов, звезд шоу-бизнеса и других представителей мировой элиты, которые могли быть причастны к сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. По данным американских медиа, Эпштайн имел разветвленную систему видеонаблюдения в своих имениях, где, по утверждениям следователей, совершались преступления. Все это могло использоваться как инструмент шантажа.

После ареста финансиста в 2019 году многие свидетели заявляли, что Эпштайн удерживал десятки несовершеннолетних девушек, которых принуждали к сексуальным действиям с влиятельными людьми. В документах, часть из которых стала достоянием общественности, упоминались бывший принц Эндрю, адвокат Алан Дершовиц и другие фигуры. Однако полный перечень так и не был обнародован.

И вот во время публичной ссоры с Трампом Илон Маск намекнул, что "файлы Эпштайна" до сих пор не обнародованы из-за того, что в них может упоминаться и сам действующий президент США.

"Время сбросить действительно большую бомбу: Дональд Трамп есть в файлах Эпштейна. Это настоящая причина, почему они не были обнародованы. Хорошего дня, Дональд!" – написал Маск вечером 5 июня, опубликовав кадры с Трампом в компании обвиняемого в торговле несовершеннолетними финансиста.

Мечты о сексе с дочерью Иванкой и объективизация девочек: несколько причин, почему Трампа подозревают в педофилии

Деталей относительно своих намеков уже бывший соратник Трампа Маск не привел. А впоследствии и вовсе снес этот твит, без всяких объяснений.

Мечты о сексе с дочерью Иванкой и объективизация девочек: несколько причин, почему Трампа подозревают в педофилии

Однако "осадочек", как говорится, остался. Как и почва для обсуждения относительно того, насколько далеко моглои зайти приятельские отношения Трампа с Эпштейном. Тем более, что в сети до сих пор "гуляет" видео с одной из вечеринок последнего, на которой в компании очень молодых девушек еще в 1992 году засветился действующий президент США.

И пусть не доказано, что девушки на видео не отпраздновали свое совершеннолетие или что Трамп точно участвовал в закрытых вечеринках Эпштейна, на которых и происходило то, за что финансиста упекли за решетку по тяжким обвинениям – эти видео заставляют задуматься.

При этом если бы американские избиратели более внимательно слушали, что именно публично заявлял Трамп на протяжении своей карьеры – вопросов к нему у них возникло бы еще больше.

Слишком молодые девушки

На фоне многочисленных обвинений от различных женщин в сексуальных домогательствах, которые посыпались на Трампа во время его первой президентской каденции, американские СМИ еще в 2016 году обращали внимание на его странные, если не сказать тревожные комментарии в адрес несовершеннолетних девочек.

В частности, портал Vox еще тогда отыскал запись, датированную 1992 годом, на которой 46-летний на тот момент Трамп спрашивает маленькую девочку, поднимется ли она на эскалаторе. Затем Трамп поворачивается к камере и говорит: "Я буду встречаться с ней через 10 лет. Вы можете в это поверить?". По данным Vox, девочке на видео было всего 10. Обращали на эти кадры внимание и другие американские СМИ.

"Из слов и действий Трампа понятно, что он относится к женщинам, по большей части объективируя их. Если женщина ему не нравится, он называет ее уродливой. Если нравится, он называет ее красивой, предлагает переспать с ней или говорит, что встречался бы с ней. Но, что тревожно, эта тенденция к объективации, кажется, распространяется и на молодых девушек. Трамп никогда прямо не говорит, что считает молодых девушек сексуально привлекательными. Но он использует довольно откровенный язык, говоря о них как о будущих объектах желания", – писал 8 лет назад Vox.

И подобных примеров на самом деле – немало. В частности, в том же 1992 году, как писала газета Los Angeles Times со ссылкой на публикацию Chicago Tribune", после просмотра рождественского выступления детского хора Трамп поинтересовался у двух юных хористок, сколько им лет. Когда те ответили, что им по 14-ть –  мужчина, проживший без малого пол столетия,  заявил "Ого! Только подумай – через пару лет я буду с тобой встречаться".

Многие восприняли подобное поведение и комментарии в отношении детей как неуместные, а кое-кто – и как опасные.

"Тип языка, который он использует для описания детей в сексуальном смысле, очень опасен... Я ненавижу употреблять слово "неуместно". Это опасно. Потому что даже если он не действует так сам, есть люди, которые действуют в соответствии с такими мыслями, и он делает это нормальным", – комментировала тогда Дани Бостик, адвокат, специализирующаяся на вопросах жестокого обращения с детьми, сексуального насилия, домашнего насилия и консультирования по вопросам травматического насилия.

Она подчеркивала, что то, как Трамп говорит о несовершеннолетних девочках, можно трактовать как сексуализацию детей. По убеждению юриста, "не все люди, которые сексуализируют детей, являются педофилами, но все педофилы сексуализируют детей". А такие заявления из уст публичного человека подбадривают настоящих педофилов, ведь создают у них иллюзию нормальности их ненормальных влечений.

Приводит издание также воспоминания пяти бывших участниц конкурса "Мисс Тинейджер США", которыми они поделились с BuzzFeed News. Девушки уверяли, что Трамп зашел в их гримерку, когда 15-летние юные красавицы переодевались.

"Я помню, как очень быстро надела платье, потому что подумала: "О Боже, здесь мужчина", – вспоминала Мэрайя Билладо, бывшая участница конкурса "Мисс Вермонт среди подростков США".

По ее словам, Трамп ответил что-то вроде "Не волнуйтесь, барышня, я уже все это видел".

Сам же Трамп как-то публично хвастался, что ходил в гримерку к участницам взрослого конкурса красоты, специально чтобы посмотреть на них.

"И вы видите этих невероятно красивых женщин, и мне такие вещи будто сходят с рук", – говорил тогда Трамп.

А бывшая мисс Юта Темпл Таггарт вспоминала, что Трамп несколько раз против ее воли целовал ее в губы и советовал ей солгать о своем возрасте ради модельной карьеры, сказав, что ей 17, а не 21, как было на самом деле -– "потому что, по его мнению, 21 – это уже слишком".

Мечты о собственной дочери Иванке

Еще более странными выглядят комментарии Трампа относительно его собственной дочери Иванки. Он неоднократно в интервью заявлял, что если бы Иванка не была его дочерью – он, возможно, встречался бы с ней, а также комментировал ее физическую и сексуальную привлекательность (некоторые американские СМИ даже собирали список таких комментариев). В частности, вот подобное заявление, сделанное Трампом в 2006-м.

При этом странные комментарии относительно Иванки Трамп начал позволять себе еще со времен, когда она была подростком. Когда ей было 16-ть, по данным New York Times он якобы называл дочь "горячей" и требовал у посторонних, часто незнакомых людей подтверждений, что она "красивая", а также интересовался их мнением относительно ее форм.

Мечты о сексе с дочерью Иванкой и объективизация девочек: несколько причин, почему Трампа подозревают в педофилии

Также на шоу Говарда Стерна в 1999 году Трамп заявил: мол, его 17-летняя дочь заставила его пообещать "не встречаться с кем-то младше нее".

"У меня с ней договоренность. Ей всего 17, и она прекрасно справляется, Иванка. И она заставила меня пообещать или поклясться ей, что я никогда не буду встречаться с девушкой младше нее. Так что, Говард, с ее возрастом круг общения становится очень ограниченным. Понимаешь, с кем придется иметь дело", – говорил тогда будущий президент США, в ответ на что услышал шутку от телеведущего в стиле "теперь ты не сможешь встречаться с 16-летними".

А издание The Independent приводило такие комментарии Трампа о дочери, касающиеся ее красоты и сексуальности:

  • в шоу Говарда Стерна, 2003 год

"Знаете, кто, по мнению всех, одна из самых красивых красавиц мира? И я помог ее создать. Иванка", "Моя дочь Иванка. Она имеет рост 180 см, имеет лучшую фигуру. Она заработала много денег как модель – невероятно много".

  • в интервью журналу "Нью-Йорк", декабрь 2004 года

"Позвольте мне сказать вам одно: Иванка – замечательная, замечательная красавица. Каждый парень в стране хочет встречаться с моей дочерью. Но у нее есть парень".

  • в интервью журналу Rolling Stone в 2015 году

Тогда Трамп отмечал "красоту" Иванки и сказал: "Если бы я не был счастливо женат и, знаете, не ее отец..."

Также Трамп позволял себе публично комментировать "пышные формы" Иванки, подчеркивать ее "невероятную красоту" и неоднократно, как уже отмечалось, заявлять, что встречался бы с ней, если бы не был ее отцом, добавляя "Разве это ужасно?". Кроме того, он признавался, что целует дочь "при малейшей возможности", когда эту его привычку начали замечать все.

Мечты о сексе с дочерью Иванкой и объективизация девочек: несколько причин, почему Трампа подозревают в педофилии

12-летняя Пэрис Хилтон

В эфире с тем же Говардом Стерном, но уже в 2003 году, Трамп сделал еще одно странное признание. Он заявил, что когда впервые увидел дочь своих друзей Хилтонов, будущую светскую львицу Пэрис Хилтон – сразу заметил, что она "красивая". Девушке на тот момент было всего 12 лет.

Мечты о сексе с дочерью Иванкой и объективизация девочек: несколько причин, почему Трампа подозревают в педофилии

"Итак, есть человек, которому многие люди не отдают должного, но который на самом деле очень красивый, это Пэрис Хилтон. Я знаю Пэрис Хилтон с 12 лет, ее родители – мои друзья, и когда я впервые ее увидел, она зашла в комнату, и я сказал: "Кто это, черт возьми?" В 12 лет мне это не было интересно... но она была красивой", – сказал тогда Трамп.

Издание Vox, вспоминая об этом эпизоде, назвало странным уточнение Трампа, что 12-летняя девочка была ему не интересна, ведь это должно было бы быть так по умолчанию. Впрочем, уточнили журналисты, это замечание могло объясняться дальнейшим признанием Трампа в том, что он смотрел снятое Пэрис уже после совершеннолетия секс-видео. От просмотра будущего президента не удержали ни дружба с ее родителями, ни то, что он знал "звезду" того ролика еще ребенком.

Мечты о сексе с дочерью Иванкой и объективизация девочек: несколько причин, почему Трампа подозревают в педофилии

Скандалы вокруг странных заявлений Трампа или его действий в отношении детей (перед первым избранием Трампа  в США активно обсуждали попытки тогда кандидата в президенты поцеловать маленькую незнакомую девочку на предвыборном митинге в Висконсине, в чем часть американцев увидела нечто неестественное), публичные обвинения в его адрес в сексуальных домогательствах и попытках от них откупиться, странное отношение к своей дочери, которое некоторые очевидцы называли "жутким" – стали объектом многочисленных журналистских расследований, публикаций и комментариев экспертов.

Однако с достойной удивления регулярностью эти статьи и расследования отправлялись на "полочку истории", начисто стираясь и из информационной повестки, дня и из памяти американцев. С тем, чтобы потом снова и снова всплывать из небытия и порождать в головах людей вопрос: а не тот ли это случай, когда "дыма не бывает без огня?". Вопрос, исчерпывающий ответ на который до сих пор так и не был найден.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал о конфликте, вспыхнувшем между Трампом и Маском,  и вылившемся в публичную плоскость. Американский миллиардер, вложивший в избирательную кампанию действующего президента США огромные средства, упрекнул Трампа в неблагодарности, а также поддержал идею импичмента Трампа и сделал уже упомянутое заявление, что действующий глава США фигурирует в файлах Эпштайна

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