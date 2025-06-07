После бурного "романа" тандем президента США Дональда Трампа и американского миллиардера Илона Маска, который помог ему прийти к власти, распался. Причем произошло это громко: с виртуальным "битьем посуды" и взаимными обвинениями.

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Среди взаимных упреков, обвинений и оскорблений эффект настоящей бомбы произвело заявление Маска о якобы причастности действующего президента США к "делу Эпштайна" – американского финансиста, которого в США признали виновным в организации проституции, изнасилованиях и торговле несовершеннолетними девушками для сексуальных утех богачей с педофильскими наклонностями.

Какую именно степень причастности Трампа к этой отвратительной истории имел в виду Маск – неизвестно. Однако за годы публичности этот эксцентричный американский бизнесмен и политик успел наговорить немало тревожного. OBOZ.UA собрал публичные заявления Трампа, заставляющие задуматься: а все ли так с главой самой мощной страны в мире и с его реальными предпочтениями?

Дело Эпштейна: в чем суть и при чем здесь Трамп

Уроженец Нью-Йорка Джефри Эдвард Эпштайн, американский финансист и филантроп, основатель компании J. Epstein & Co, впервые был арестован в 2008 году и признал себя виновным по двум обвинениям в организации проституции. Тогда его осудили за изнасилование 14-летней девушки, а впоследствии жертвами Эпштайна признали 36 несовершеннолетних девушек. От них финансист по условиям "мировых соглашений" откупился суммами от 50 тыс до 1 млн долларов – и через 18 месяцев вышел из тюрьмы.

А 6 июля 2019 года Эпштайна снова арестовали, на этот раз по обвинению в торговле несовершеннолетними во Флориде и Нью-Йорке. В субботу 10 августа 2019 года он был найден мертвым в тюремной камере.

С тех пор американское общество требовало полного обнародования "файлов Эпштайна": так в США называют документы с именами влиятельных политиков, бизнесменов, звезд шоу-бизнеса и других представителей мировой элиты, которые могли быть причастны к сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. По данным американских медиа, Эпштайн имел разветвленную систему видеонаблюдения в своих имениях, где, по утверждениям следователей, совершались преступления. Все это могло использоваться как инструмент шантажа.

После ареста финансиста в 2019 году многие свидетели заявляли, что Эпштайн удерживал десятки несовершеннолетних девушек, которых принуждали к сексуальным действиям с влиятельными людьми. В документах, часть из которых стала достоянием общественности, упоминались бывший принц Эндрю, адвокат Алан Дершовиц и другие фигуры. Однако полный перечень так и не был обнародован.

И вот во время публичной ссоры с Трампом Илон Маск намекнул, что "файлы Эпштайна" до сих пор не обнародованы из-за того, что в них может упоминаться и сам действующий президент США.

"Время сбросить действительно большую бомбу: Дональд Трамп есть в файлах Эпштейна. Это настоящая причина, почему они не были обнародованы. Хорошего дня, Дональд!" – написал Маск вечером 5 июня, опубликовав кадры с Трампом в компании обвиняемого в торговле несовершеннолетними финансиста.

Деталей относительно своих намеков уже бывший соратник Трампа Маск не привел. А впоследствии и вовсе снес этот твит, без всяких объяснений.

Однако "осадочек", как говорится, остался. Как и почва для обсуждения относительно того, насколько далеко моглои зайти приятельские отношения Трампа с Эпштейном. Тем более, что в сети до сих пор "гуляет" видео с одной из вечеринок последнего, на которой в компании очень молодых девушек еще в 1992 году засветился действующий президент США.

И пусть не доказано, что девушки на видео не отпраздновали свое совершеннолетие или что Трамп точно участвовал в закрытых вечеринках Эпштейна, на которых и происходило то, за что финансиста упекли за решетку по тяжким обвинениям – эти видео заставляют задуматься.

При этом если бы американские избиратели более внимательно слушали, что именно публично заявлял Трамп на протяжении своей карьеры – вопросов к нему у них возникло бы еще больше.

Слишком молодые девушки

На фоне многочисленных обвинений от различных женщин в сексуальных домогательствах, которые посыпались на Трампа во время его первой президентской каденции, американские СМИ еще в 2016 году обращали внимание на его странные, если не сказать тревожные комментарии в адрес несовершеннолетних девочек.

В частности, портал Vox еще тогда отыскал запись, датированную 1992 годом, на которой 46-летний на тот момент Трамп спрашивает маленькую девочку, поднимется ли она на эскалаторе. Затем Трамп поворачивается к камере и говорит: "Я буду встречаться с ней через 10 лет. Вы можете в это поверить?". По данным Vox, девочке на видео было всего 10. Обращали на эти кадры внимание и другие американские СМИ.

"Из слов и действий Трампа понятно, что он относится к женщинам, по большей части объективируя их. Если женщина ему не нравится, он называет ее уродливой. Если нравится, он называет ее красивой, предлагает переспать с ней или говорит, что встречался бы с ней. Но, что тревожно, эта тенденция к объективации, кажется, распространяется и на молодых девушек. Трамп никогда прямо не говорит, что считает молодых девушек сексуально привлекательными. Но он использует довольно откровенный язык, говоря о них как о будущих объектах желания", – писал 8 лет назад Vox.

И подобных примеров на самом деле – немало. В частности, в том же 1992 году, как писала газета Los Angeles Times со ссылкой на публикацию Chicago Tribune", после просмотра рождественского выступления детского хора Трамп поинтересовался у двух юных хористок, сколько им лет. Когда те ответили, что им по 14-ть – мужчина, проживший без малого пол столетия, заявил "Ого! Только подумай – через пару лет я буду с тобой встречаться".

Многие восприняли подобное поведение и комментарии в отношении детей как неуместные, а кое-кто – и как опасные.

"Тип языка, который он использует для описания детей в сексуальном смысле, очень опасен... Я ненавижу употреблять слово "неуместно". Это опасно. Потому что даже если он не действует так сам, есть люди, которые действуют в соответствии с такими мыслями, и он делает это нормальным", – комментировала тогда Дани Бостик, адвокат, специализирующаяся на вопросах жестокого обращения с детьми, сексуального насилия, домашнего насилия и консультирования по вопросам травматического насилия.

Она подчеркивала, что то, как Трамп говорит о несовершеннолетних девочках, можно трактовать как сексуализацию детей. По убеждению юриста, "не все люди, которые сексуализируют детей, являются педофилами, но все педофилы сексуализируют детей". А такие заявления из уст публичного человека подбадривают настоящих педофилов, ведь создают у них иллюзию нормальности их ненормальных влечений.

Приводит издание также воспоминания пяти бывших участниц конкурса "Мисс Тинейджер США", которыми они поделились с BuzzFeed News. Девушки уверяли, что Трамп зашел в их гримерку, когда 15-летние юные красавицы переодевались.

"Я помню, как очень быстро надела платье, потому что подумала: "О Боже, здесь мужчина", – вспоминала Мэрайя Билладо, бывшая участница конкурса "Мисс Вермонт среди подростков США".

По ее словам, Трамп ответил что-то вроде "Не волнуйтесь, барышня, я уже все это видел".

Сам же Трамп как-то публично хвастался, что ходил в гримерку к участницам взрослого конкурса красоты, специально чтобы посмотреть на них.

"И вы видите этих невероятно красивых женщин, и мне такие вещи будто сходят с рук", – говорил тогда Трамп.

А бывшая мисс Юта Темпл Таггарт вспоминала, что Трамп несколько раз против ее воли целовал ее в губы и советовал ей солгать о своем возрасте ради модельной карьеры, сказав, что ей 17, а не 21, как было на самом деле -– "потому что, по его мнению, 21 – это уже слишком".

Мечты о собственной дочери Иванке

Еще более странными выглядят комментарии Трампа относительно его собственной дочери Иванки. Он неоднократно в интервью заявлял, что если бы Иванка не была его дочерью – он, возможно, встречался бы с ней, а также комментировал ее физическую и сексуальную привлекательность (некоторые американские СМИ даже собирали список таких комментариев). В частности, вот подобное заявление, сделанное Трампом в 2006-м.

При этом странные комментарии относительно Иванки Трамп начал позволять себе еще со времен, когда она была подростком. Когда ей было 16-ть, по данным New York Times он якобы называл дочь "горячей" и требовал у посторонних, часто незнакомых людей подтверждений, что она "красивая", а также интересовался их мнением относительно ее форм.

Также на шоу Говарда Стерна в 1999 году Трамп заявил: мол, его 17-летняя дочь заставила его пообещать "не встречаться с кем-то младше нее".

"У меня с ней договоренность. Ей всего 17, и она прекрасно справляется, Иванка. И она заставила меня пообещать или поклясться ей, что я никогда не буду встречаться с девушкой младше нее. Так что, Говард, с ее возрастом круг общения становится очень ограниченным. Понимаешь, с кем придется иметь дело", – говорил тогда будущий президент США, в ответ на что услышал шутку от телеведущего в стиле "теперь ты не сможешь встречаться с 16-летними".

А издание The Independent приводило такие комментарии Трампа о дочери, касающиеся ее красоты и сексуальности:

в шоу Говарда Стерна, 2003 год

"Знаете, кто, по мнению всех, одна из самых красивых красавиц мира? И я помог ее создать. Иванка", "Моя дочь Иванка. Она имеет рост 180 см, имеет лучшую фигуру. Она заработала много денег как модель – невероятно много".

в интервью журналу "Нью-Йорк", декабрь 2004 года

"Позвольте мне сказать вам одно: Иванка – замечательная, замечательная красавица. Каждый парень в стране хочет встречаться с моей дочерью. Но у нее есть парень".

в интервью журналу Rolling Stone в 2015 году

Тогда Трамп отмечал "красоту" Иванки и сказал: "Если бы я не был счастливо женат и, знаете, не ее отец..."

Также Трамп позволял себе публично комментировать "пышные формы" Иванки, подчеркивать ее "невероятную красоту" и неоднократно, как уже отмечалось, заявлять, что встречался бы с ней, если бы не был ее отцом, добавляя "Разве это ужасно?". Кроме того, он признавался, что целует дочь "при малейшей возможности", когда эту его привычку начали замечать все.

12-летняя Пэрис Хилтон

В эфире с тем же Говардом Стерном, но уже в 2003 году, Трамп сделал еще одно странное признание. Он заявил, что когда впервые увидел дочь своих друзей Хилтонов, будущую светскую львицу Пэрис Хилтон – сразу заметил, что она "красивая". Девушке на тот момент было всего 12 лет.

"Итак, есть человек, которому многие люди не отдают должного, но который на самом деле очень красивый, это Пэрис Хилтон. Я знаю Пэрис Хилтон с 12 лет, ее родители – мои друзья, и когда я впервые ее увидел, она зашла в комнату, и я сказал: "Кто это, черт возьми?" В 12 лет мне это не было интересно... но она была красивой", – сказал тогда Трамп.

Издание Vox, вспоминая об этом эпизоде, назвало странным уточнение Трампа, что 12-летняя девочка была ему не интересна, ведь это должно было бы быть так по умолчанию. Впрочем, уточнили журналисты, это замечание могло объясняться дальнейшим признанием Трампа в том, что он смотрел снятое Пэрис уже после совершеннолетия секс-видео. От просмотра будущего президента не удержали ни дружба с ее родителями, ни то, что он знал "звезду" того ролика еще ребенком.

Скандалы вокруг странных заявлений Трампа или его действий в отношении детей (перед первым избранием Трампа в США активно обсуждали попытки тогда кандидата в президенты поцеловать маленькую незнакомую девочку на предвыборном митинге в Висконсине, в чем часть американцев увидела нечто неестественное), публичные обвинения в его адрес в сексуальных домогательствах и попытках от них откупиться, странное отношение к своей дочери, которое некоторые очевидцы называли "жутким" – стали объектом многочисленных журналистских расследований, публикаций и комментариев экспертов.

Однако с достойной удивления регулярностью эти статьи и расследования отправлялись на "полочку истории", начисто стираясь и из информационной повестки, дня и из памяти американцев. С тем, чтобы потом снова и снова всплывать из небытия и порождать в головах людей вопрос: а не тот ли это случай, когда "дыма не бывает без огня?". Вопрос, исчерпывающий ответ на который до сих пор так и не был найден.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал о конфликте, вспыхнувшем между Трампом и Маском, и вылившемся в публичную плоскость. Американский миллиардер, вложивший в избирательную кампанию действующего президента США огромные средства, упрекнул Трампа в неблагодарности, а также поддержал идею импичмента Трампа и сделал уже упомянутое заявление, что действующий глава США фигурирует в файлах Эпштайна

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