Лукашенко заявил о готовности подписать 'большое соглашение' с США

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что хочет встретиться с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, Минск намерен заключить с Вашингтоном "большую сделку".

Лукашенко не стал уточнять, каких тем будет касаться "сделка", лишь намекнул, что намерен "урегулировать определённые вопросы". Об этом он рассказал в интервью белорусским пропагандистским медиа.

По словам белорусского диктатора, Соединенные Штаты и Беларусь обсуждают "большую сделку", в которой нужно урегулировать "определённые вопросы". Также он добавил, что как только все вопросы будут готовы на низком уровне, он хочет встретится с Трампом и подписать соглашение.

"У нас гораздо больше вопросов, которые нужно урегулировать. И это тема большой сделки. Как только мы это подготовим на низком уровне, мы готовы с Дональдом встретиться и подписать эту сделку", – заявил Лукашенко.

Также он добавил, что в сделке с американцами Беларусь хочет учесть интересы всех сторон. В то же время Лукашенко заверил, что встреча с Трампом для него не является самоцелью.

"Неправда, что я прямо горю желанием побывать в Соединенных Штатах Америки и просто пожать руку Дональду Трампу. Скажу откровенно, было бы приятно увидеть этого человека лицом к лицу и пожать ему руку. Но это не самоцель, это не главное", – добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что РФ может попытаться в очередной раз втянуть Беларусь в войну против Украины. В приграничье соседней страны развивают дороги, ведущие к нашей территории, а также налаживают артиллерийские позиции.

