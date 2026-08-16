Лукашенко назвал белорусов "более качественными", чем россияне, и посягнул на традиции Киевской Руси

"Президент" Беларуси Александр Лукашенко отметился очередными странными заявлениями. Он назвал беларусов "русскими со знаком качества".

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Также Лукашенко присвоил Беларуси титул "прародины славян" и покусился на традиции Киевской Руси. Его заявления цитировали беларуские СМИ.

Что сказал Лукашенко

Фоном для новой серии вызывающих недоумение заявлений беларуский диктатор избрал, казалось бы, максимально неподходящее мероприятие: фестиваль этнокультурных традиций "Зов Полесья", который 15 августа проходил в Лесковичах.

Выступая со сцены фестиваля (его в Беларуси позиционируют как "международный"), Лукашенко вдруг заговорил о превосходстве беларусов над россиянами.

"Я иногда говорю россиянам: беларус – это русский со знаком качества. Они иногда некоторые даже обижаются. А я говорю: ну, против истории не попрешь. Чего тут обижаться? Беларусы – это настоящая нация", – выдал он.

"Настоящесть" беларуской нации, по версии бессменного главы Беларуси, уходит корнями в историю времен Киевской Руси.

"Беларусы – это настоящая нация, которая впитала в себя привычки, навыки, традиции людей из Израиля, с Востока, из Европы и отсюда – от Киевской Руси", – заявил еще один самопровозглашенный "наследник" древнего государства со столицей в Киеве.

Более того, по мнению Лукашенко, без Беларуси не было бы не то что Руси, но и всех народов, говорящих на языках славянской группы.

"По утверждению историков, это действительно от жизни, Полесье – прародина славян. Отсюда наши истоки. Здесь, на этих крутых берегах полноводной Припяти, среди бескрайних дубрав и болот, природной красоты наши корни, нашего великого народа", – заявил диктатор.

Также Лукашенко, с согласия которого Россия в феврале 2022 года начала вторжение в Украину с территории Беларуси и который до сих пор помогает российскому диктатору Владимиру Путину в войне против украинцев, не постеснялся ввернуть в свое выступление излюбленный тезис кремлевской пропаганды о "трех братских народах".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Лукашенко распорядился отправлять в армию всех "нарушителей трудовой дисциплины" Они, по его словам, должны в том числе охранять границу с Украиной, гостей откуда так "ждет" на свои фестивали диктатор сегодня.

Также сообщалось, что Лукашенко тестирует скрытое втягивание армии в войну.

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