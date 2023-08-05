Литва признала угрозой более тысячи белорусов и россиян, проваливших 'тест' о войне в Украине и Крыму

4 августа Литва признала более тысячи граждан России и Беларуси, проживающих в стране, угрозой для национальной безопасности. Также было объявлено, что им будет отозван вид на постоянное проживание.

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Соответствующее решение было принято после того, как россияне и белорусы прошли анкету, которая была своеобразным "тестом", где вопросы касались их отношения к российской агрессии в Украине и статуса Крыма. Эту информациюсообщает "Радио Свобода" со ссылкой на агентство AP.

Так, впоследствии департамент миграции установил, что национальной безопасности страны может угрожать 1164 проживающих в Литве граждан России и Беларуси, из них 910 – белорусы, и 254 – россияне.

Сообщается, что в апреле Сейм Литвы принял закон, предусматривающий ограничительные меры для граждан двух агрессивных союзных государств, касающихся порядка въезда и легализации в Литве, покупкой недвижимости. В то же время при рассмотрении документа больше послаблений касались граждан Беларуси, а ограничения были в большей степени направлены против граждан РФ.

Однако 14 апреля президент Литвы Гитанас Науседа наложил вето на закон. Он посоветовал парламенту не различать граждан Беларуси и России по этому закону. Однако после этого, 20 апреля, Сейм отклонил это вето.

Напомним, что в сентябре этого года тысячи россиян в Латвии получат письма от Управления по делам гражданства и миграции с просьбой покинуть страну. Через три месяца те, кто не выполнит просьбу, могут быть депортированы из Латвии.

В частности, речь идет о россиянах, которые даже не попытались пройти проверку на обретение статуса постоянного жителя Европейского Союза.

Они не явились на экзамен по латышскому языку и не продлили действие временного вида на жительство в стране. Таких человек около шести тысяч.

Еще летом 2022 Латвия поддержала инициативу запретить выдачу виз в Евросоюз гражданам РФ. Тогда это был манифест против страны, развязавшей кровопролитную войну в Украине.

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