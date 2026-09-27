Литва и Польша приступили к разработке совместного плана международной эвакуации

Литва и Польша приступили к согласованию процедур на случай необходимости эвакуации части населения Литвы, Латвии и Эстонии через территорию Польши. В Варшаву уже прибыла делегация из примерно 20 представителей литовских ведомств, которые совместно с польскими коллегами должны определить проблемные места и подготовить совместный план.

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Речь идет о подготовке к ситуации, когда из-за угрозы войны возникнет необходимость переместить часть населения за пределы страны. Об этом сообщает издание Delfi.

По словам директора Национального центра управления кризисами Литвы Вилмантаса Виткаускаса, в настоящее время стороны анализируют порядок действий, логистику и инфраструктурные возможности.

"У нас есть и международный аспект эвакуации: что будет, если потребуется эвакуировать через границу определенную часть жителей как Литвы, так и соседних Латвии и Эстонии", — заявил Виткаускас.

В случае возникновения военной угрозы режим работы границы может измениться. В частности, может быть усилен пограничный контроль, чтобы обеспечить мобилизацию и не допустить выезда из страны людей, занимающих важные должности.

По словам Виткаускаса, в случае масштабной эвакуации на границе может образоваться значительный поток людей. Именно поэтому Литва и Польша должны заранее согласовать механизм его регулирования.

"В этом случае у границы, соответственно, образуется большой поток людей. Поэтому мы должны вместе с польскими коллегами очень четко проработать все процедуры, и это является основной задачей", — сказал директор НЦУК.

В Польшу уже прибыла литовская делегация из примерно 20 представителей различных учреждений. Они должны проанализировать возможные недостатки в организации эвакуации и выявить вопросы, требующие решения.

"Мы рассмотрим все процедурные недостатки, зафиксируем их, и тогда появится план, который будет подготовлен совместно, по договоренности между двумя странами", — пояснил Виткаускас.

Внутренний план эвакуации в Литве уже существует, тогда как международный документ в настоящее время находится в стадии разработки.

Отдельно стороны оценивают транспортное сообщение, пропускную способность дорог и состояние инфраструктуры. Среди прочего планируется определить, как организовать одностороннее движение для выезда и въезда людей.

"Необходимо организовать одностороннее движение для выезда и въезда, есть вопросы инфраструктуры, связанные с укреплением мостов. Есть много технических деталей, которые нужно оценить и зафиксировать, а затем двигаться дальше с развитием инфраструктуры и инвестициями, которые также понадобятся", — отметил глава НЦУК.

Особое внимание при подготовке плана уделяется Сувалкскому коридору – участку между Литвой и Польшей, который имеет важное значение для транспортного сообщения и военной логистики.

"Сувалкский коридор особенно важен – как в военном, так и в логистическом плане. Поэтому участие польских коллег имеет очень большое значение", – сказал Виткаускас.

Участие Польши в разработке документа позволит перейти к более широкому международному планированию эвакуации.

Подготовка плана проходит одновременно с масштабными учениями в Литве. С 25 сентября по 3 октября страна проводит ежегодные учения "Свод Витиса", в ходе которых проверяется готовность государства к ухудшению ситуации с безопасностью, сбоям в работе энергетических и коммуникационных систем, эвакуации населения и приему сил союзников.

В учениях принимают участие около 3 тысяч государственных служащих, должностных лиц, представителей органов самоуправления, предприятий и общественных организаций, а также около 1 тысячи добровольцев.

Отдельные учения по гражданской обороне продлятся с 26 сентября по 3 октября. В ходе них будет моделироваться эвакуация жителей Вильнюса и других муниципалитетов, расположенных вблизи границы с Беларусью, в случае условной военной угрозы.

Эвакуацию будут отрабатывать, в частности, для жителей Игналинского, Швенчонского, Вилкавишкиского и Таурагского районов, а также Казлу-Рудского и Пагегяйского муниципалитетов. Часть населения планируется переместить в Каунасский, Пакруойский и Тельшяйский районы.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Латвии продолжается создание "умной инфраструктуры восточной границы" — оснащение границы с Россией и Беларусью системами аудио- и видеонаблюдения, средствами защиты от дронов и т. д. Однако создание новой инфраструктуры "происходит в нестабильных и сложных условиях". Речь идет о провокациях и попытках повреждения уже развернутого оборудования.

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