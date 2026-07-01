Лишение свободы с конфискацией: в Финляндии впервые приговорили предпринимателя за нарушение санкций против России

В Финляндии суд впервые вынес обвинительный приговор предпринимателю за грубое нарушение санкций Европейского Союза против России. Южно-Карельский окружной суд 1 июля приговорил генерального директора компании Idän Liikenteenvälitys IL Oy Ристо Риихимяки к трем годам и восьми месяцам безусловного лишения свободы.

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О приговоре сообщила финская общественная телерадиокомпания Yle. Издание отметило, что суд также постановил конфисковать в пользу государства около 600 тысяч евро незаконно полученной выгоды и имущество, ставшее предметом преступления, на сумму около шести миллионов евро.

В материале подчеркивается, что"аналогичной судебной практики в отношении такого преступления ранее не было".

По данным суда, компания Idän Liikenteenvälitys Oy, которая в настоящее время работает под названием Rent ja Kalusto Oy, в 2022–2023 годах экспортировала в Россию в общей сложности 164 грузовика и прицепа.

В документах в качестве покупателей и получателей техники указывались компании, зарегистрированные в Турции и Казахстане. Однако в ходе рассмотрения дела было установлено, что транспорт фактически попадал в Россию, а не просто перевозился через ее территорию транзитом.

Следствие пришло к выводу, что именно такая схема позволяла обходить санкционные ограничения ЕС, поскольку на тот момент санкции не распространялись на транзитные перевозки через территорию России.

Аргументы суда

Сам осужденный вину не признал. Он заявил, что стал жертвой обмана и был убежден, что все транспортные средства продаются казахстанским компаниям. По его словам, он не считал вероятным, что грузовики и прицепы в конечном итоге окажутся в России.

Впрочем, суд признал, что роль Риихимяки была ключевой в организации схемы. В решении указано, что именно его действия обеспечили приобретение транспортных средств и их дальнейший вывоз из Финляндии в Россию.

В ходе досудебного расследования по делу также проверялась причастность двух сотрудников компании. Однако обвинения им не предъявили.

Приговор еще не вступил в законную силу. Осужденный имеет право обжаловать решение суда в апелляционном порядке.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Совет Европейского Союза продлил экономические санкции против России ещё на 12 месяцев – до 31 июля 2027 года. Решение было принято после того, как лидеры стран ЕС на заседании Европейского совета 18–19 июня 2026 года согласились сохранить действующие ограничительные меры.

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